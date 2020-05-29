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德國學者：後疫情時代中國影響力更大

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▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林28日專電

新冠肺炎疫情衝擊全球秩序，德國學者預測疫情過後中國的影響力將更大，呼籲歐洲在國際舞台上展現更多自信，才不會被美國和中國擺布。

德國綠黨國會黨團27日舉辦研討會，邀請各大智庫學者對後疫情時代的中國影響力交換意見。

專精全球化研究的基爾世界經濟研究所（IFW）所長費爾伯邁爾（Gabriel Felbermayr）說，為因應2008年爆發的金融風暴，中國推出史上最大規模的刺激經濟措施，從此全球經濟的重心明顯轉向中國。受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，今年中國經濟停滯的可能性很高，但其他國家受創的程度更嚴重。

費爾伯邁爾預測，與金融風暴後的情況類似，疫情過後中國在全球經濟的比重及對國際秩序的影響力將擴大，況且近年來中國的科技自主性大幅增加，不再像過去一樣依賴外國，西方很難再像過去一樣對中國施壓。

儘管如此，費爾伯邁爾相信歐洲在國際上能扮演一定角色。他說，歐洲聯盟（EU）是世界上最具吸引力的市場，歐洲必須加強宣傳歐洲生活品質和自由生活方式的魅力，並強化自己的產業，才不會受美國和中國的支配。

德國政府智庫學術暨政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）亞洲部門專家高德哈特（Nadine Godehardt）說，美國不願再當世界領袖，有意停止金援世界衛生組織（WHO），反之中國則利用美國退位留下的空白，大量捐贈各國醫療物資，在國際組織也更加活躍，按自己的想像塑造全球秩序。

高德哈特認為，疫情過後，健康政策只會更重要，歐盟應主動出擊搶回主導權，5月初主導疫苗募款會議就是很好的示範。未來歐洲應該在國際舞台上展現更多自信，宣揚歐盟統合的歷史經驗，推銷歐洲對世界秩序的想像，如果什麼都不做，最後只能任由美國和中國擺布。

2019年底曾訪問香港、對香港民主運動十分關注的綠黨黨團主席戈林-艾卡特（Katrin Göring-Eckardt）則期待歐盟和德國對中國更強硬，勇敢對港版國安法提出批評，不然未來的全球秩序將由中國所主宰。

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