快訊／南韓「閨蜜門」崔順實終審判18年　重罰近5億！

▲崔順實確定被判處18年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓前總統朴槿惠「閨蜜門」一案核心人物崔順實11日確定被判處18年有期徒刑，崔順實自2016年11月因干政風波遭起訴開庭後已經過了3年7個月。崔順實在一審與二審中皆被判處20年有期徒刑，然而2019年大法院合議庭認為，二審判決中的「要求三星集團支援特訓中心」一事不能被認定為威脅，因此將此部分改為無罪，將原本的20年刑期減少為18年。

根據韓媒報導，大法院2部11日判處因「濫用職權妨害行駛權力」等罪名遭起訴的崔順實18年有期徒刑，罰金200億韓幣（約新台幣4.96億元）。青瓦台前幕僚安鍾範則被判處4年有期徒刑，罰金6000萬韓幣（約新台幣1656萬元）。

事實上，崔順實與安鍾範因為長年來與朴槿惠共謀強迫三星電子等15家全經聯(全國經濟人聯合會)會員公司向以朴槿惠為首的Mi-r基金會（Mi-r foundation）與K-SPORTS基金會（K-SPORTS Foundation)等兩間財團法人繳納774億韓幣（約台幣20億元），在2016年遭到檢方起訴。

除此之外，崔順實也在同年（2016年）被檢方以和朴槿惠共謀要求三星電子少主李在鎔支援崔順實女兒鄭維羅的馬術訓練費用、從韓國冬季運動英才中心支援金中偷取298億韓幣（約台幣8億元）等嫌疑起訴。原定不拘留的樂天集團會長辛東彬一審宣判後隨即被當庭羈押。

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