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縱容空飄傳單！北韓轟文在寅「比朴槿惠差勁」：報復南朝鮮是人民意志

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▲▼南韓統一部10日表示，將依法懲處主導空飄傳單的脫北者團體。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓政府表示，將依法懲處脫北者團體，卻仍無法平息北韓怒火。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）連日來針對脫北者「空飄傳單」等問題，砲轟南韓政府包庇威脅和平的犯罪行為，更數度對文在寅表達強烈的不滿。黨媒《勞動新聞》11日在社論中指出，「敵方現在雖體認到發生遺憾的事，厚臉皮地裝得好像在收拾殘局，卻無時無刻停不下攻擊我共和國的欲望」、「此次事態代表著（南方）存心讓北南關係破局，對我們來說是一場挑戰、也是宣戰書。」

社論中再次威脅南韓當局，「未來不管局勢如何演變，就算北南關係真的破局，也要對南朝鮮（南韓）當局施予相應的報復措施，這是我們人民如鋼鐵般的意志。」

《勞動新聞》在另一篇時事分析文中表示，「不入虎穴，焉得虎子！只要不敢衝進充滿挑撥和陰謀的巢穴，難保未來不會出現第二次、第三次敢侵犯我最高尊嚴（金正恩）的特大型犯罪。」、「南朝鮮當局不應繼續包庇對我共和國空飄傳單等犯罪行為，否則惡果自行承擔。」

▲▼金正恩,文在寅,文金會,南北韓峰會。（圖／路透社）

▲北韓表示，黨和政府在兩韓峰會時釋出善意，只求打破民族分裂局面。（圖／路透社）

文內接著提及南北韓高峰會、板門店宣言、平壤共同宣言等，「為了打破分裂民族的高牆、打開自主統一的新局，我黨（勞動黨）和政府釋出愛國愛民族的善意，結果換來的是南朝鮮以敵意回報，南朝鮮當權者拋棄身為人該擁有的良心、義理，非常卑劣。」

北韓的宣傳媒體《統一的回音》（통일의 메아리）則指出，「想當初（文在寅）拜訪平壤、登白頭山，曾舉起雙手要我們相信他會做點什麼，那時候他還人模人樣，至少他是靠著百萬燭光示威（倒朴槿惠集會）上臺，應該會和前幾任當權者不同吧？不過現在回想起來，我認為文做得比前幾任（指李明博、朴槿惠）還差勁。」

最後更補充道，「南朝鮮當局縱容脫北者空飄傳單，不就認為就算北南關係破裂也沒差嗎？那就等著迎接比惡夢還痛苦的未來吧！」

►南韓政府震怒！脫北團體「破壞和平」慘遭註銷：將空飄百萬張傳單

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