東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

▲東奧不只創下承平時期延遲舉辦的首例，更面臨如何簡化複雜龐大的排場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際奧運委員會主席巴赫（Thomas Bach）10日告訴《法新社》，為了因應2019新型冠狀病毒（COVID-19）的疫情影響，奧委會正在尋思以更簡單的方式，進行2021年的東京奧運。

巴赫在《法新社》的獨家採訪中指出，官方目前正在研究簡化奧運的200多種方案，「你能想像這個影響很大，從來沒有發生過我們需要（在非戰時期）推遲奧運的事情，所以這個我們必須執行的巨大任務，根本沒有前例可循，還在疫情全球大流行的時候進行。」

奧委會正在和日本的夥伴們共同尋找，如何以更簡化的方式組織各項賽事，巴赫指出他們同時也必須考慮的要如何節約金流，畢竟推持比賽已經是一項重大損失。

原定於今年7月24日開幕的2020東京奧運，卻因去年底在中國武漢率先爆發的2019新型冠狀病毒，已迅速傳播至世界各國，包括日本在內，導致東奧必須創下在承平時期延後舉行的先例，改為2021年的7月23日舉辦。

東京奧運組委會會長森喜朗（Yoshiro Mori）當天也指出，國際奧委會習慣鋪張奢華、金碧輝煌的方式呈現奧運，「但在面臨疫情的這個時間點，那樣的方式能被接受嗎？」他說世界已從社會、經濟和醫療的根本上改變了，現在就是重新計畫並重新定位如何舉辦。