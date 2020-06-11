　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東京奧運，東奧延期。（圖／路透）

▲東奧不只創下承平時期延遲舉辦的首例，更面臨如何簡化複雜龐大的排場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際奧運委員會主席巴赫（Thomas Bach）10日告訴《法新社》，為了因應2019新型冠狀病毒（COVID-19）的疫情影響，奧委會正在尋思以更簡單的方式，進行2021年的東京奧運。

巴赫在《法新社》的獨家採訪中指出，官方目前正在研究簡化奧運的200多種方案，「你能想像這個影響很大，從來沒有發生過我們需要（在非戰時期）推遲奧運的事情，所以這個我們必須執行的巨大任務，根本沒有前例可循，還在疫情全球大流行的時候進行。」

奧委會正在和日本的夥伴們共同尋找，如何以更簡化的方式組織各項賽事，巴赫指出他們同時也必須考慮的要如何節約金流，畢竟推持比賽已經是一項重大損失。

原定於今年7月24日開幕的2020東京奧運，卻因去年底在中國武漢率先爆發的2019新型冠狀病毒，已迅速傳播至世界各國，包括日本在內，導致東奧必須創下在承平時期延後舉行的先例，改為2021年的7月23日舉辦。

東京奧運組委會會長森喜朗（Yoshiro Mori）當天也指出，國際奧委會習慣鋪張奢華、金碧輝煌的方式呈現奧運，「但在面臨疫情的這個時間點，那樣的方式能被接受嗎？」他說世界已從社會、經濟和醫療的根本上改變了，現在就是重新計畫並重新定位如何舉辦。

ET快訊
愛上同一人！南臺科大學弟拿開山刀殺學長　打電話報警：我砍人了
「怎麼有臉消費死去友人」黃捷：許崑源是狗熊，只有韓國瑜這樣說
韓國瑜最終日「萬民傘」曝光　鳳山行政中心「紅椅」多到讓人想哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

至少200名外媒記者遭美警不當對待　國務卿誓言徹查給各國交代

75年來首次！聯合國大會不見面改辦「虛擬會議」　主席：因應疫情換個方式

全球新冠肺炎確診逾729萬例　超過41.2萬人病死

美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

美前駐北京大使染疫！州長競選活動中斷　辦公室職員一周前確診

聯準會維持利率逼近零　預測美今年經濟萎縮6.5%

Fed宣布維持利率近零「至少到2022年」　美股跌282點、那指首破萬點

譚德塞重申：無症狀者會傳播新冠病毒　另盼與美合作抗伊波拉

「一條命只值20美元」！　佛洛伊德親弟哽咽作證：斷氣前仍乞求警官

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

至少200名外媒記者遭美警不當對待　國務卿誓言徹查給各國交代

75年來首次！聯合國大會不見面改辦「虛擬會議」　主席：因應疫情換個方式

全球新冠肺炎確診逾729萬例　超過41.2萬人病死

美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

美前駐北京大使染疫！州長競選活動中斷　辦公室職員一周前確診

聯準會維持利率逼近零　預測美今年經濟萎縮6.5%

Fed宣布維持利率近零「至少到2022年」　美股跌282點、那指首破萬點

譚德塞重申：無症狀者會傳播新冠病毒　另盼與美合作抗伊波拉

「一條命只值20美元」！　佛洛伊德親弟哽咽作證：斷氣前仍乞求警官

DIOR新包以「狗」為名　Angelababy、吳謹言搶背曬腿變雙胞胎

白家綺身體出狀況！　醫生告知「健檢結果」…她傻眼：我還年輕怎會這樣

好市多「人氣美食」悄悄下架了　釣出一票粉絲：超好吃！跪求重出江湖

女同學想借2萬原因曝　他稱「可用身體分兩次還」竟開進摩鐵26分鐘

台中角頭詐富商！「有人要買高雄土地」騙走7541萬　一年不到花剩502萬

東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

快換上現在最夯的「果凍QQ唇」！澎潤0唇紋看起來超好親

罷免陳柏惟「連顏寬恒都沒講明」　沈富雄分析關鍵原因

無恥人夫西門町KTV「撿屍」女網友！　揪友PlayOne後全否認：這麼短不可能

傷口總是好得慢？　你的血管恐怕出大事了

恩愛19秒！小三柴黏愛人親摟抱　正宮蒐證錄影「激情畫面」笑翻

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

孩童與惡犬共處一車　慘死利牙下

那指破萬連3天創紀錄！　Fed維持低利率

為20元而死　佛洛伊德弟國會作證

「宇宙神秘電波」...每157日重複一次

狠父稱打疫苗　3少女醒來生殖器沒了

譚德塞：無症狀者會傳播新冠病毒

歐盟宣告　7月起逐步解封邊境！

影／草藥學家遭村民縱火亡　網：拍攝者不救

FED維持利率逼近零

美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

美前駐北京大使染疫：出現典型症狀

全球確診逾729萬、41.2萬死

女被比特犬咬死　凶手也被車撞死

更多熱門

相關新聞

75年首次！聯合國大會以「虛擬會議」進行

75年首次！聯合國大會以「虛擬會議」進行

首次聯合國大會於1946年元月舉辦，往後每年照常召開，卻在今年因疫情關係，由聯合國大會主席穆罕默德班蒂（ Tijjani Muhammad-Bande）宣布，9月改以虛擬會議進行，創下75年來首次「非面對面會議」，並以預錄方式發表演說。

全球確診逾729萬、41.2萬死

全球確診逾729萬、41.2萬死

美前駐北京大使染疫：出現典型症狀

美前駐北京大使染疫：出現典型症狀

譚德塞：無症狀者會傳播新冠病毒

譚德塞：無症狀者會傳播新冠病毒

港大：湖北220萬人曾染新冠病毒

港大：湖北220萬人曾染新冠病毒

關鍵字：

國際奧運委員會奧運新冠肺炎新型冠狀病毒東京奧運日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

疑涉三角戀遭追砍！台南男大生鮮血狂流躺在警衛室

韓國瑜派人勸退凱道活動真相曝光！

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

搭飛機5年「延誤900次」！大媽爽賺千萬GG了

台灣網紅進軍SOD「激情上空照」曝光！158字洩拍片進度

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面