北韓靠「海上賣砂石」躲制裁賺百萬！　研究曝：船隻多和中國有關

▲ 中國國家主席習近平到訪平壤，金正恩到機場迎接。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國為懲罰北韓發展核武，實施高壓經濟制裁。但仍不時有消息指出，北韓利用各種管道規避制裁。近來更有研究人員發現，北韓船隻在海上進行砂石貿易，賺取數百萬美元，且疑似與中國有關。

根據CNN，美國智庫華盛頓高級國防研究中心（C4ADS）分析人員盧卡斯（Lucas Kuo）及羅倫（Lauren Sung）長期關注北韓海域及東北亞地區交通狀況，2019年5月捕捉到，有多達100多艘船隻聚集在黃海南道首府海州市附近海域。

北韓長期被控在公海上交易煤炭和其他有價值的物品，有時數量非常龐大。為避開海關耳目，北韓不會在交易前將貨物運到港口，而是在海上將貨物從一艘船運至另一艘船上，再謊報貨物來源。

這種「船對船交易」可為金正恩政權撈到數千萬美元，過程快速、謹慎，通常只有幾艘船進行。但盧卡斯及羅倫捕捉到的船隻數量破百，深入調查才發現，這是一場價值數百萬美元的大規模交易，有279艘船隻涉入，疑似規避制裁。

這些船隻並非用來運槍、運毒、運送假鈔或北韓最賺錢的煤炭，而是運送砂石。然而，聯合國安理會2017年12月通過的制裁限制北韓出口土石，買賣北韓的土石也違反國際法。

根據聯合國4月發布的一份報告，北韓2019年至少透過出口砂石賺取2200萬美元（約新台幣6.5億元）。也有國家匿名向調查人員透露，北韓2019年5月至年底共出口100萬噸砂石。

盧卡斯及羅倫觀察數周後發現，出現在北韓海域的船隻都有個共通點——與中國有關。有些船隻插著中國國旗，有些船名是中文，但目前無法確定幾百萬噸砂石運到中國沿海港口後的去向。北京當局則對此發出聲明表示，中國持續履行國際義務，遵守聯合國制裁。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～