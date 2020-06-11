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韓國瑜派人勸退凱道活動　主辦方回絕嗆「沒擔當」...真相曝光了

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲凱道造勢大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國於遭到罷免後，當晚高雄議長許崑源就在住家大樓墜樓身亡。不過，民主監督聯盟為討公道，先前申請13、14日的凱道路權，已經獲得核准。但已經宣布不提罷免無效訴訟、要暫時沉澱休息的韓國瑜，怕這場遊行造成誤會，已派人勸退主辦單位，無奈卻遭到召集人拒絕，並被嗆說「沒有擔當」。

挺韓大將「杏仁哥」9日先號召全台各地有志之士，周六、周日前往凱道聲援，「推翻暴政！假博士滾下台！」但後來卻急刪文表示，「關於613凱道集會，本人無法前去，但尊重民主表現。」事後也澄清，「613凱道活動和罷韓無關，杏仁哥並未號召韓粉613上凱道抗議」，請媒體及網軍勿再帶風向誤導視聽。

發起凱道遊行的總召集人黃正忠10日透露「雙方沒有達成共識」，韓國瑜昨天派人「勸退」他，對方稱「這項活動會造成誤導、見縫插針，他（韓）現在需要的是冷靜與沈澱」，但是他當場回應「政府的雙重標準與不公道的事情，時間過了就忘記了，高雄白白死了一個議長，韓國瑜的退縮非常『沒有擔當』。」

他指出，明日上午將會在台北賓館前開記者會，並表達活動主軸以及提出擬罷免的數名立委名單。

另外，針對總統蔡英文表示「罷韓通過是市民集體意志的表現，並沒有所謂罷韓國家隊的說法，呼籲民眾理性面對」的言論。

黃正忠指出，這場遊行絕對非常和平理性，況且他每次在總統府前遊行都是經過合法申請，但總統府不能雙重標準，「他們辦就合理，別人辦就是動亂」使出各種阻擋。他強調，他已經要求上凱道的人絕對保持和平、理性，自己帶便當、礦泉水，將由聯盟幹部組成40人糾察隊維護秩序。

▲▼國民黨中常會，韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜派人勸退凱道遊行。（圖／記者張榮恩攝）

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