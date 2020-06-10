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黃智賢批蔡英文：面對日本除不痛不癢地聲明主權外其餘無聲

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▲黃智賢、蔡英文。（圖／記者黃克翔攝、記者林敬旻攝）

▲黃智賢、蔡英文。（圖／記者黃克翔攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本沖繩縣石垣市議會9日提案，欲將釣魚台列嶼行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」，總統蔡英文10日重申釣魚台為我國領土，政府會確保主權及維持區域和平穩定的立場。對此，名嘴黃智賢直批，蔡英文面對日本除了軟弱、不痛不癢地聲明主權外，其餘無聲，而駐日代表謝長廷則假裝沒這件事。

「釣魚台證明台灣人沒有尊嚴」黃智賢表示，石垣市議會更名舉動是要把釣魚台吞得更深一點，不斷告訴自己和全世界「這島是我的」，且日本小學生課本今年開始把釣魚台寫成日本固有領土，地方警察廳也成立專門警察對，「可以說，日本對釣魚台的動作，一部沒有停」。

黃智賢指出，釣魚台距離台灣只有170公里，等於在台灣家門口，附近海域是台灣漁民傳統漁場。日本佔領台灣時，他們把釣魚台歸化台灣（台北州管轄），怎麼1945年二戰結束後，台灣還給中國，釣魚台卻不還了？那還是美國搞的鬼、埋的雷。

黃智賢提到，琉球王國本是個獨立國，朝貢中國數年，中國也從來沒想要侵略強佔，後來琉球又被日本薩摩藩實質控制，但起碼直到1854年，美國佩里將軍要求日本開放琉球那霸港，日本的回答，仍是琉球是主權國家，日本無權干涉，可1872年時，日本就直接侵占琉球了，到了1879年，廢琉球藩，設置沖繩縣。

黃智賢表示，二戰後，琉球沒有機會像其他被殖民的國家民族一樣脫離殖民者，是因為美國。美國在琉球駐軍，讓日本保有侵略果實，而美國要用到釣魚台，就順手牽羊，不僅不把釣魚台還給中國了，最後更在1972年時把釣魚台的行政權給日本。

「日本把釣魚台當成自己的，對台灣漁民哪會客氣？」黃智賢直批，前總統李登輝、陳水扁執政時期，漁民是怎樣被日本欺負的？直到前總統馬英九任職期間，因兩岸關係比較好，「日本一看兩岸聯手，也就比較不敢太囂張，來惹台灣漁民」，台灣漁民終於可以再去釣魚台附近捕魚，「但，蔡英文一上台，跪拜日本都來不及，釣魚台，又被日本緊緊捏在手裡」。

黃智賢再罵，「面對日本，蔡英文除了，軟弱，不痛不癢的聲明釣魚台主權以外，無聲」，而謝長廷則假裝沒這回事，「日本人在釣魚台耀武揚威，侵門踏戶。台灣人卑躬屈膝，逢迎都來不及。或者顧左右而言他，唾面自乾。台灣人哪有尊嚴？台灣人哪有臉？」

但其實，謝長廷9日就有在臉書表示，石垣市長中山義隆受訪時表示，尖閣島嶼本來就是登記為登野城，因為另一個地方也有登野城市，只是為了怕混淆，所以加上「尖閣」，並沒有其他意圖。

謝長廷透露，「但是我們一向主張台灣對釣魚台擁有主權，所以從上星期開始就向日方持續表達嚴正關切跟態度。雖然這個是屬於地方政府市議會的動作，但我們也希望不要因為地方事務影響台日的友好」。

謝長廷也說，不過關於釣魚台的主權，台灣、中國大陸及日本都主張有主權，每當台灣就這件事向日本表達抗議或關注時，日方也都表達主權屬於日本，所以主權的主張都是各說各話，但為了保護漁民權益，「我們歴年不斷跟日方在漁業協議架構下，協商各種作業方式，並爭取訂定執法線及範圍，但有部分確定，有部分未决，這是長期需要透過外交途徑解決的懸案」。

▼謝長廷9日回應釣魚台議題。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▼謝長廷9日回應釣魚台議題。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

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