PS4悠遊卡等到哭！網友見出貨時間「2年」罵爆　悠遊卡公司揭原因

▲PS4悠遊卡預購等到哭。（圖／記者邱倢芯攝）



記者柯振中／綜合報導

悠遊卡公司近日開放PS4搖桿造型悠遊卡預購，掀起一陣熱潮，首批開放搶到購物網站當機，接著以「限時不限量」的方式開放，最晚卻要等到2022年8月才能領貨，時間將近2年，引起不少民眾抱怨。對此，悠遊卡公司出面解釋，由於該款造型悠遊卡幾乎是純手工，加上晶片是國外進口，沒辦法快速、大量製造，才要等這麼久。

悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司授權，推出「DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）」造型悠遊卡，3日上午11點開放預購，限量2萬8000支，沒想到掀起搶購熱潮，還有許多購物網站當機，商品瞬間秒殺，展現了高人氣度。

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該款悠遊卡外型就是縮小版的PS4搖桿，感應時上方會發亮，亮相就引起許多討論。由於被推出立刻被秒殺，悠遊卡公司出面回應，8日、9日、10日再次開放預購，這次採「限時不限量」的方式，只要民眾預購成功，一定能買到。

▼PS4造型悠遊卡讓網友瘋狂搶購。（合成圖／記者邱倢芯攝、翻攝臉書）



不過，雖然悠遊卡公司承諾，搶購熱潮依然不減，目前銷售量突破30萬，等待時間也相當久，第十批商品的預計出貨日排到2022年4月6日，第十二波甚至要等到2022年8月4日，引起許多人抱怨。

對此，悠遊卡公司澄清，製作這款造型悠遊卡程序繁瑣，晶片是從國外進口，回到台灣後，許多部件還要純手工製造，加上搖桿造型複雜，為了追求品質，無法快速、大量地生產，才要等這麼久。

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