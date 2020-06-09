　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買（圖／翻攝3cTim哥生活的日常YouTube） 

▲PS4手把悠遊卡開箱！（圖／翻攝3cTim哥生活的日常YouTube，下同）

網搜小組／劉維榛報導

光速完售的索尼PS4手把造型悠遊卡，如今網上以炒到8888至萬元不等，與官網售價390元，差了20倍之多，而官方預購也要等20222年才有貨！3C達人Tim哥也興奮開箱，手把上的按鈕真實可按，甚至放上捷運加值機台，貼心藏在細節裡，手把會自動亮燈。

Tim哥在YouTube開箱，當下一摸到手把造型悠遊卡，忍不住驚呼「天啊！超仿真」，方向鍵可以按，L1、L2觸發按鈕也OK，「懂玩欸，手握感很好」，不僅成了收藏品，更是辦公室紓壓小物，與真實版PS4相比，真的一個模子印出來，唯一可惜的是，悠遊卡搖桿不能360度控制，讓Tim哥有點小失望。

▲▼開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買（圖／翻攝3cTim哥生活的日常YouTube）

▲▼開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買（圖／翻攝3cTim哥生活的日常YouTube）

▲迷你款PS4悠遊卡超童趣！

至於儲值功能，Tim哥也走一趟捷運實測，直接放上機台後，PS4把手把造型悠遊卡會一秒亮燈，精緻又可愛，日後想在超商消費或搭車，都可以直接感應扣款。底下網友暴動喊話，「想看拿到超商儲值，店員反應」、「應該做更小，太大實在不好帶，但如果要留念，是剛剛好」、「雖然我是任派，但對這個也好心動」、「期待PS5的來臨」。

▲▼開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買（圖／翻攝3cTim哥生活的日常YouTube）

▲▼開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買（圖／翻攝3cTim哥生活的日常YouTube）

▲加值會發光！

事實上，不少超商群組會貼心幫客人預購手把造型悠遊卡，至少要等到2022年1月才有貨。就有PTT網友乾脆手作1:1悠遊卡，他透露，在網上買了「副廠搖桿」，隨後將內部的電池、震動馬達拔掉，並且把悠遊卡線圈黏在裡頭，最後再裝上鑰匙圈，簡單幾步驟就完成專屬於自己的造型悠遊卡。

ET快訊
一盤豬耳朵滷味要180元！　50年牛肉麵老店8字回應了
冷暖氣24hrs沒關！人妻忍痛一步驟　1.3萬電費變2275
全昭旻遭連署退出、詛咒全家　《RM》把觀眾留言板關了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買

手術、剖腹生產不用縫！　Zipline「神奇拉鏈」直接關閉傷口

布局電動飛車！特斯拉第2大股東向空中計程車新創公司Lilium投資10.5億元

PlayStation 5與遊戲陣容確認6月12日公開 網：再延期換玩家暴動了

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」及「白名單」用詞

Google 3D地圖重新上架　桃園地區率先開放

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買

手術、剖腹生產不用縫！　Zipline「神奇拉鏈」直接關閉傷口

布局電動飛車！特斯拉第2大股東向空中計程車新創公司Lilium投資10.5億元

PlayStation 5與遊戲陣容確認6月12日公開 網：再延期換玩家暴動了

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」及「白名單」用詞

Google 3D地圖重新上架　桃園地區率先開放

中職／桃猿本周少王溢正「且戰且走」　卡本特可能投一休四

娶佐佐木希3年…諧星老公渡部建突宣布停工！　「發生重大醜聞」網瘋猜婚變

成年的疼痛！18歲具公民權、成年　所得、遺產省稅額度縮水

對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

美C-40軍機過境我領空！他分析「真正原因」：只想躲過海上實彈射擊

獨／重啟罷捷第二天驚爆熱心人情資　一支番仔火！王先生曝滅連署書奧步

韓國瑜下台掀罷免潮反撲　鄭文燦：政治人物要對自己的選民負責

要求內政部協調鎮瀾宮做好遶境安全　蘇貞昌：不容任何人破壞福地

無畏北京警告　捷克參院議長維特齊「正式宣布訪台」！

餅乾鞋「下午茶」色系可愛登場　重乳抹茶、舒芙蕾配色少女必收

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

3C家電熱門新聞

安卓用戶搶先試用　LINE Labs推「無聲訊息」傳送功能

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

保留指紋辨識　HTC新機這一天發表

夏季將至！Apple Watch錶帶、iPhone保護殼添新色

PS5確認6月12日公開

iPhone11驚傳綠螢幕災情　推估是iOS更新惹的禍

30萬筆用戶號碼曝光在搜尋引擎中！　WhatsApp再爆隱私問題

realme網路商店開張！舉辦開幕超殺1元搶購活動

Google 3D地圖重新上架

iOS 14的十大傳聞總整理

Zipline無創縫合裝置像「神奇拉鏈」直接關閉傷口

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」一詞

開箱PS4悠遊卡「療癒按鈕+加值發光」超仿真

用Chrome無痕模式還是被追蹤

更多熱門

相關新聞

PS5出了都拿不到　PS4悠遊卡搶爆

PS5出了都拿不到　PS4悠遊卡搶爆

悠遊卡公司今年與Sony合作推出PS4手把造型悠遊卡，一經開賣就秒殺，黃牛價格炒上天，逼得官方跳出來保證不限量、人人都買得到。結果新一波預售6大平台依舊搶翻，網購平台標註的到貨日期更來到2022年，網友紛紛譏諷「PS5都出了」，而實際查詢轉手價，7月到貨就要4000元以上，整整貴了10倍。

PS4悠遊卡　全家今晚6時開放

PS4悠遊卡　全家今晚6時開放

「限時不限量」還是買不到！DS4悠遊卡開賣半小售完

「限時不限量」還是買不到！DS4悠遊卡開賣半小售完

PS4悠遊卡秒殺　悠遊卡公司：排到明年7月取貨

PS4悠遊卡秒殺　悠遊卡公司：排到明年7月取貨

PS4手把悠遊卡「限時這3天」再開放預購

PS4手把悠遊卡「限時這3天」再開放預購

關鍵字：

PS4悠遊卡手把Tim哥開箱

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面