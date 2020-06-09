開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買

▲PS4手把悠遊卡開箱！（圖／翻攝3cTim哥生活的日常YouTube，下同）



網搜小組／劉維榛報導

光速完售的索尼PS4手把造型悠遊卡，如今網上以炒到8888至萬元不等，與官網售價390元，差了20倍之多，而官方預購也要等20222年才有貨！3C達人Tim哥也興奮開箱，手把上的按鈕真實可按，甚至放上捷運加值機台，貼心藏在細節裡，手把會自動亮燈。

Tim哥在YouTube開箱，當下一摸到手把造型悠遊卡，忍不住驚呼「天啊！超仿真」，方向鍵可以按，L1、L2觸發按鈕也OK，「懂玩欸，手握感很好」，不僅成了收藏品，更是辦公室紓壓小物，與真實版PS4相比，真的一個模子印出來，唯一可惜的是，悠遊卡搖桿不能360度控制，讓Tim哥有點小失望。

▲迷你款PS4悠遊卡超童趣！



至於儲值功能，Tim哥也走一趟捷運實測，直接放上機台後，PS4把手把造型悠遊卡會一秒亮燈，精緻又可愛，日後想在超商消費或搭車，都可以直接感應扣款。底下網友暴動喊話，「想看拿到超商儲值，店員反應」、「應該做更小，太大實在不好帶，但如果要留念，是剛剛好」、「雖然我是任派，但對這個也好心動」、「期待PS5的來臨」。

▲加值會發光！



事實上，不少超商群組會貼心幫客人預購手把造型悠遊卡，至少要等到2022年1月才有貨。就有PTT網友乾脆手作1:1悠遊卡，他透露，在網上買了「副廠搖桿」，隨後將內部的電池、震動馬達拔掉，並且把悠遊卡線圈黏在裡頭，最後再裝上鑰匙圈，簡單幾步驟就完成專屬於自己的造型悠遊卡。