PS4手把悠遊卡一天賣18萬張　OK超商現正預購中、全家今晚6時開放

▲DS4造型悠遊卡開放預購。（圖／記者邱倢芯攝）

記者楊亞璇／台北報導

由Sony授權製作、以DUALSHOCK®4無線控制器(簡稱「DS4」)為造型所設計的悠遊卡，8日上午11時再度開放預購，悠遊卡公司8日晚間說明，截至8日下午5時，各通路整體預售量約達18萬張，只要在6月8日至10日預購的消費者，一定買得到，不過依目前生產時程，可能需等到2021年下半年後才可取貨。

悠遊卡公司指出，經了解各通路銷售狀況，7-Eleven即將在9日0時5分重新開放預購，萊爾富預估將在9日凌晨0時重啟預購，全家便利商店則將在今天（8日）下午6時繼續開放預購，OK超商則正常預購中，電商通路PChome也將在9日凌晨0時開放預購，至於MoMo購物網則停止預購。

悠遊卡公司說明，此次預購保證「限時不限量」，不過受限於工廠產能及製作期程，各通路依照「取貨日」不同，陸續將商品上架，預購系統轉換需要時間，經與各通路溝通，已盡快進行系統調整，將後續取貨日之生產數量上架，確保消費者在期限內都能順利完成預購。

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