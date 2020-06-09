PS5出了都拿不到！PS4悠遊卡搶爆「7月取飆4000元↑」　原價網購到貨等2年

記者黃君瀚／綜合報導

悠遊卡公司今年與Sony合作推出PS4手把造型悠遊卡，一經開賣就秒殺，黃牛價格炒上天，逼得官方跳出來保證不限量、人人都買得到。結果新一波預售6大平台依舊搶翻，網購平台標註的到貨日期更來到2022年，網友紛紛譏諷「PS5都出了」，而實際查詢轉手價，7月到貨就要4000元以上，整整貴了10倍。

「PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器造型悠遊卡」成了網上近期最火熱的關鍵詞，造型精巧、可愛，一組售價390元，限量2萬8000個，6月初一開賣就秒殺，無數玩家願望落空，黃牛甚至將價格炒作到8888元天價。

悠遊卡公司緊急宣布，6月8日、9日、10日共3天時間再度開放民眾預購，這次「限時不限量」，只要成功預購保證都能買到，並會依照預購總數進行增產。儘管如此，8日和9日上午6大平台照樣秒殺，總銷量突破18萬卡，根據網購平台資訊，第十波預計出貨日為2022年4月6日、第十二波預計出貨日為2022年8月4日，換言之除了快手下單，還要等上2年才拿得到貨。

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▲PS5將在台灣時間6月12日凌晨發表，預計今年內發售。

對照SONY預計在今年下半年發表全新一代主機PlayStation 5（PS5），搶購悠遊卡的玩家相當無奈，「熱潮一過一定有一波退貨潮」、「預購會先拿到還是獵人先完結」、「想知道有多少盤子會跟黃牛買」、「收到PS5的時候可能PS4手把悠遊卡還沒收到」、「黃牛爽賺一波耶，估計這半年內不會掉價太多！」

《ETtoday新聞雲》記者實際查詢各大網拍，最快到貨日期約在7月，價格從4000元至4900元不等；10月到貨價格略低，不過普遍也要4000元。

儘管悠遊卡公司祭出無限量政策打擊網路黃牛，但若無法加快生產腳步，急著「嘗鮮」的粉絲就還是只能忍痛用10倍以上的價格買單。