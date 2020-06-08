PS4悠遊卡無限量仍秒殺　悠遊卡公司：排到明年7月取貨

▲ DS4造型悠遊卡。（資料照／記者邱倢芯攝）

（12:51首次上稿，13:11新增悠遊卡公司回應）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡公司今年2月推出的DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，8日上午11時起一連3天推出「限時不限量」DS4造型悠遊卡預購，並限定6大平台才買得到，有超商機台實測10秒就可買到，PChome則是開賣4分鐘就完售，但也有民眾至超商發現無法預購。

陳姓民眾一早到全家機台預購，顯示庫存不足，請重新選擇商品，再到7-11，發現機台顯示忙線中，等了很久出現庫存數量不足的訊息，讓民眾傻眼直呼「不是無限量嗎？」



據了解，第一批為11月交貨，而11月交貨數量已經賣完後，超商系統轉換為12月交貨數，賣完後還要再轉換系統，所以部分機台在轉換系統時會顯示忙線中。

悠遊卡公司強調，此次預購保證「限時不限量」，不過受限於工廠產能及製作期程，各通路依照「取貨日」先後，陸續將商品上架，預購系統轉換需要時間，悠遊卡公司與通路溝通儘速將後續取貨日期先行上架。消費者在6/8至6/10間預購，一定買得到。

悠遊卡公司表示，截至8日中午12時，各通路整體預售量已超過10萬張，排程至明年7月取貨，悠遊卡公司將盡一切努力加快生產，務必讓消費者等待時間縮短，也請消費者體諒。

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