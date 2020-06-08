大甲鎮瀾宮宣布6月11日遶境　雲林西螺福興宮已備妥迎駕

▲大甲鎮瀾宮「2020庚子年大甲媽祖遶境」6月11日周四起駕，將於13日週六與16日周二駐駕於雲林縣西螺福興宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情流行指揮中心發佈6月7日新冠肺炎疫情解禁，也宣布開放千人左右的遶境規模，8日上午大甲鎮瀾宮即召開記者會發布遶境行程，預計6月11日周四起駕前往嘉義新港奉天宮進行9天8夜「2020庚子年大甲媽祖遶境」，將於13日週六駐駕於雲林縣西螺福興宮。

2020庚子年大甲媽祖遶境9天8夜的遶境行程橫跨4縣市100多間廟宇，來回共330多公里，往年沿途至少吸引200萬人次參與，今日上午宣布，大甲鎮瀾宮6月11號子時(晚上11點)起駕 12號進入彰化縣轄區，預計13號周六下午抵達西螺福興宮駐駕，計14號凌晨起駕南下新港奉天宮，預計14號下午抵達新港奉天宮行祝壽儀式後回駕，15日周一晚上到達雲林西螺福興宮停駐後再啟程。

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▲大甲鎮瀾宮「2020庚子年大甲媽祖遶境」6月11日周四起駕進行9天8夜前往嘉義新港奉天宮進香。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮目前雖正在進行修繕工程，但仍已經做好準備迎接進遶境團隊，將於西螺大橋迎接大甲媽聖駕及進香團。西螺福興宮董事長楊文鐘指出，這是百年以來兩宮廟的情誼，將會隆重舉辦接駕儀式，也會因應疫情需求控管人員，並做好消毒與住宿準備。

西螺福興宮表示，大甲媽祖進香團蒞臨西螺福興宮所需膳食，將改以便當或個人飲食方式進行發送，不提供團體共餐膳食服務，也會向西螺地區接駕的信眾宣導，請提供個人分裝食品為主。目前已接到不少信眾電話詢問住宿需求，但因目前廟方正在進行修繕工程，最大困難就是五天以內要安排住宿，將會盡量向當地活動中心應急住宿問題，後續並與大甲鎮瀾宮保持密切聯繫。

西螺福興宮再次呼籲，疫情逐漸舒緩，防疫規範也逐漸鬆綁，仍須依照中央防疫規範辦理，共同迎接防疫新生活。

▲大甲鎮瀾宮「2020庚子年大甲媽祖遶境」6月11日周四起駕進行9天8夜前往嘉義新港奉天宮進香。（圖／記者蔡佩旻攝）



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