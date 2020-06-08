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雲林男箔子寮港區輕生　岸巡趕到緊急將他從車內拉出...晚了一步

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▲箔子寮安檢所接獲協尋通報後立即擴大搜尋，中午在箔子寮南岸防風林內尋獲老翁駕駛車輛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲箔子寮安檢所接獲協尋通報後立即擴大搜尋，中午在箔子寮南岸防風林內尋獲老翁駕駛車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊箔子寮安檢所接獲雲林縣警察局下崙派出所通報，一名年約74歲吳姓老翁至箔子寮港區疑似有輕生念頭請求協尋，當海巡人員尋獲時，發現老翁已於車內燒炭輕生，已無生命跡象，後續交由警方調查釐清原因。

今日上午11時25分，箔子寮安檢所接獲協尋通報後立即增派巡邏人力於箔子寮港區擴大搜尋，中午12時15分終於在箔子寮南岸防風林內尋獲老翁駕駛車輛，海巡人員上前查看時發現老翁坐在副駕駛座，立即敲打車窗但老翁均沒有反應，又看見車內有炭盆，發現不對勁馬上將老翁從車內拉出，可惜老翁身體冰冷已明顯死亡，來不及挽回一條寶貴生命，隨即封鎖現場及聯繫警方及老翁的家屬到場了解，警方表示初步排除他殺之嫌，詳細原因仍有待進一步釐清。

海巡署中部分署第四岸巡隊呼籲，自殺解決不了問題，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，如張老師專線1980、安心專線1925諮詢，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生；若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將提供各項服務及救助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995


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