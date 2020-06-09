趙少康表態支持全面發動罷免：但國民黨一堆窩囊廢不敢跟進

▲趙少康在節目上痛批國民黨一堆窩囊廢。（圖／翻攝自YouTube／Yahoo TV 一起看）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票案6日通過，引發部分藍營支持者及韓粉不滿，揚言要發起報復式罷免行動。對此，資深媒體人趙少康9日在網路節目上表示支持全面發動罷免，但因為國民黨內「一堆窩囊廢」，不敢跟進罷免、求安定，所以趙少康也痛批國民黨就是這樣才被民進黨打趴，記取不了教訓。

趙少康提到，昨天下午約1百個人到桃園市議員王浩宇服務處抗議太少了，「要辦就要狠狠地辦，同樣的罷免也一樣」，國民黨現在要報復性地罷免，「不是不能報復性，一定要罷掉才可以，你罷個兩個你看他怕不怕」。

趙少康表示，如果他是國民黨主席，一定全面發動罷免彈劾，這叫做不對稱戰爭，同意罷免票只要原選舉區選舉人總數四分之一就夠了，「國民黨沒有四分之一嗎？」國民黨大概有35％至45％的選票，單一選區選不上但罷免足夠，「每個選區都來幹，全部罷免掉」，民進黨最後就會跟你協商，所以當然要擺出這個姿態來，不然會被人家玩好玩，「要打仗就要全面部署，真的要有這份決心」，動員黨員、選民，這就叫做不對稱戰爭。

趙少康直批，但國民黨問題是打仗不敢，內部意見一大堆，如果今天國民黨主席江啟臣下令全面發動罷免，國民黨一定一大堆現任立委反對，表示「唉唷下一個輪到我怎麼辦呢，不要吧，不要吧」，因此國民黨一事無成，什麼都做不成，就是一大堆窩囊廢在裡面不敢打仗。

趙少康再罵，國民黨到現在還有執政黨心態，認為要安定，「安什麼定阿，我跟你講嘛，叫做反對黨，忘掉你叫在野黨」，民進黨在野、當反對黨的時候，他們有替國民黨考慮國家安定不安定、考慮兩岸和平不和平嗎？台灣選民根本不在乎，最後民進黨把政權拿去，國民黨就被打趴在地上，這樣的教訓都記取不了嗎？

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