高雄代理市長人選？蘇貞昌：中選會公告後「將不空白的立刻宣布」





▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台中報導

針對高雄市長韓國瑜確定被罷免後，行政院要指派誰擔任高雄代理市長？行政院長蘇貞昌9日表示，基於高雄市民希望市政不要有空窗期，政院會讓代理市長不空白的立刻宣布；至於人選，都會審慎思考。

蘇貞昌9日與行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中一同訪視國光生物科技股份有限公司。針對罷韓一事，蘇貞昌表示，行政院尊重高雄市民的罷免決定，罷免結果還要經過中選會的審查，預定是12日公告審查結果，「我們尊重中選會的法定職權。」

倘若韓國瑜沒有提出罷免無效，依法規定政院必須派人擔任代理市長，並於3個月內進行高雄市長補選。針對代理市長人選，蘇貞昌強調，若中選會到時候依職權審查公告市長去職，基於對高雄市民希望市政不要有空窗，並且繼續運作的期待，以及補選的需要，行政院會讓擔任代理市長人選不空白的立刻宣布，「政院會為了高雄市民，選適當人選來擔任代理市長工作。」

由於陳其邁擔任代理高雄市長呼聲高，記者詢問代理市長人選是否在現場？蘇貞昌僅強調，對於怎樣的人選都在審慎思考中。隨後，有記者直接詢問陳其邁有無意願？蘇貞昌回應，「這是我回答的時間。」

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