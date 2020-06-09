蔡正元籲韓國瑜提訴訟　讓朱立倫有時間遷戶口

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨啟動補選徵詢，傳出前黨主席朱立倫對於補選「不會迴避，會與全黨一同承擔」。對此，前國民黨副秘書長蔡正元也呼籲，韓國瑜提訴訟，讓朱立倫有時間遷戶口。

蔡正元9日在臉書表示，據傳朱立倫願意披戰袍南征高雄，國民黨應該給朱立倫機會，當然朱立倫的戶籍目前不在高雄，依目前的補選進度無法參選，但如果韓國瑜提出訴訟，就可以讓朱立倫有時間遷戶口，也可以在年底前撤訟展開補選，如果真有這個機會，朱立倫也不該放棄。

不過，根據《中國時報》報導，韓國瑜7日與黨主席江啟臣碰面時，有談到是否提出罷免無效訴訟，韓國瑜傾向接受罷免，不提訴訟，如此一來，戶籍不在高雄的朱立倫，以及兩位副市長李四川、葉匡時，都無緣參與高雄市長補選，這樣勢必徵召高雄在地戰將。

根據中選會規定，12日正式公告罷免案結果，當日也將成為韓國瑜的解職日，同時依《地方制度法》，他指派的3位副市長、局處首長、祕書長等13職等以上人事一併解職。韓國瑜被公告解職後，3個月內須進行市長補選。

若韓國瑜在公告日起15天內提出「罷免無效」之訴，或在30天內提出「罷免案通過無效」之訴，而罷免訴訟又不能在今年12月25日前定讞，就不能舉行補選，由於任期不到2年，行政院指派的代理巿長，將代理到本屆巿長任期結束的2022年12月24日。

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣