6米計畫道路只有社交距離寬　自救會直指巷口的「釘子戶」害的

▲北斗鎮這條巷道原本有6米卻因為巷口的店家占用公有地無法拓寬。（圖／自救會長黃謙祺提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

奇觀！彰化北斗鎮人潮鼎盛的中華路竟然也有摸乳巷，這條長70米計畫道路寬度，因為巷口的店家占用公有地，搞得整條6米巷道只剩下1.5米的防火巷，60年來只能容人出入，兩旁的住戶居民只能自組自救會向「釘子戶」店家寄出存證信函討公道，公所對此也表示，待收到後自救會的陳情及相關文件後，將會依法行政。

▲北斗鎮這條巷道原本有6米卻只剩1.5米。

自救會長黃謙祺表示，這條隱身在熱鬧市街裡這條巷道，位於地政路與中華路口，60年前是北斗鎮的計畫拓寬道路，巷內住戶願意無償提供土地作為道路使用，卻遭到巷口土地所有人拒絕拆除，道路拓寬計畫因此為此延宕30年。

黃謙祺說，公所要拓寬中華路時，再一次對巷口的土地所有人進行徵收，地主卻未搬離，在巷口用鐵皮屋加蓋起營業店家，經營至今30多年，儘管住戶不斷陳情，歷經幾屆鎮長以來，公所也對他無計可施，被自救會號稱鎮內最強釘子戶。

黃謙祺表示，很可怕！巷內的住戶大家都很擔心，只要想到萬一有一天發生火災，這該怎麼辦才好，還有因為巷道很狹窄又很長，很容易成為公安的死角，連累的可是這些無辜的住戶，我們要一條消防車、救護車可以供公眾安全通行的道路，住戶及鎮民生命安全更有保障，才會自組自救會陳情，請公所能盡速處理。

公所對此也表示，待收到自救會文件後，一定會依法拆除，初期會與店家用勸導方式溝通請她搬遷，而《ETtoday新聞雲》記者也去電訪問體育用品社，接電話的婦人表示，此事她不便表示任何意見。

▲自救會拉白布條抗議。（圖／自救會長黃謙祺提供）

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