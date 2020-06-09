　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

6米計畫道路只有社交距離寬　自救會直指巷口的「釘子戶」害的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北斗鎮這條巷道原本有6米卻因為巷口的店家占用公有地無法拓寬。（圖／自救會長黃謙祺提供）

▲北斗鎮這條巷道原本有6米卻因為巷口的店家占用公有地無法拓寬。（圖／自救會長黃謙祺提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

奇觀！彰化北斗鎮人潮鼎盛的中華路竟然也有摸乳巷，這條長70米計畫道路寬度，因為巷口的店家占用公有地，搞得整條6米巷道只剩下1.5米的防火巷，60年來只能容人出入，兩旁的住戶居民只能自組自救會向「釘子戶」店家寄出存證信函討公道，公所對此也表示，待收到後自救會的陳情及相關文件後，將會依法行政。

▲北斗鎮這條巷道原本有6米卻因為巷口的店家占用公有地無法拓寬。（圖／自救會長黃謙祺提供）

▲北斗鎮這條巷道原本有6米卻只剩1.5米。

自救會長黃謙祺表示，這條隱身在熱鬧市街裡這條巷道，位於地政路與中華路口，60年前是北斗鎮的計畫拓寬道路，巷內住戶願意無償提供土地作為道路使用，卻遭到巷口土地所有人拒絕拆除，道路拓寬計畫因此為此延宕30年。

黃謙祺說，公所要拓寬中華路時，再一次對巷口的土地所有人進行徵收，地主卻未搬離，在巷口用鐵皮屋加蓋起營業店家，經營至今30多年，儘管住戶不斷陳情，歷經幾屆鎮長以來，公所也對他無計可施，被自救會號稱鎮內最強釘子戶。

黃謙祺表示，很可怕！巷內的住戶大家都很擔心，只要想到萬一有一天發生火災，這該怎麼辦才好，還有因為巷道很狹窄又很長，很容易成為公安的死角，連累的可是這些無辜的住戶，我們要一條消防車、救護車可以供公眾安全通行的道路，住戶及鎮民生命安全更有保障，才會自組自救會陳情，請公所能盡速處理。

公所對此也表示，待收到自救會文件後，一定會依法拆除，初期會與店家用勸導方式溝通請她搬遷，而《ETtoday新聞雲》記者也去電訪問體育用品社，接電話的婦人表示，此事她不便表示任何意見。

▲自救會拉白布條抗議。（圖／自救會長黃謙祺提供）

▲自救會拉白布條抗議。（圖／自救會長黃謙祺提供）

地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效　淡斑超有感

ET快訊
代考各大國營事業「價碼曝光」！　中油就要100萬
內湖富商豪宅被偷700萬！哥倫比亞3神偷得手奔高雄吃清粥小菜
楊丞琳303萬粉專無預警消失…突PO「奇怪影片」粉嚇壞！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投衛生局4月份抽驗肉品及蔬果　「四季豆」農藥殘留不符規定

6米計畫道路只有社交距離寬　自救會直指巷口的「釘子戶」害的

提升搜救犬專業能力　台南、新北市消防局進行搜救犬聯合訓練

全國第一場解封後大甲媽遶境11日起駕　盧秀燕：組專案小組協助安全

白茄子「套袋」好吃又特殊　市場驚艷需求增加

台中即日大解封　盧秀燕：8大防疫新作為、讓市民好生活

拚觀光，路愛通！　賴惠員爭取中央經費挹注交通改善工程

搶攻國旅市場鄭文燦擴大加碼版　500元電子旅遊券抽獎送1萬名

謝謝並肩防疫　桃園副市長李憲明至天晟醫院致贈物資

「桃園夜市券加倍送」發放6000份　落實照顧攤商中小企業

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

南投衛生局4月份抽驗肉品及蔬果　「四季豆」農藥殘留不符規定

6米計畫道路只有社交距離寬　自救會直指巷口的「釘子戶」害的

提升搜救犬專業能力　台南、新北市消防局進行搜救犬聯合訓練

全國第一場解封後大甲媽遶境11日起駕　盧秀燕：組專案小組協助安全

白茄子「套袋」好吃又特殊　市場驚艷需求增加

台中即日大解封　盧秀燕：8大防疫新作為、讓市民好生活

拚觀光，路愛通！　賴惠員爭取中央經費挹注交通改善工程

搶攻國旅市場鄭文燦擴大加碼版　500元電子旅遊券抽獎送1萬名

謝謝並肩防疫　桃園副市長李憲明至天晟醫院致贈物資

「桃園夜市券加倍送」發放6000份　落實照顧攤商中小企業

疫情衝擊無賽事影響生計　前大馬羽球國家隊男雙暫時改賣榴槤

全昭旻遭連署退出、詛咒全家　《RM》把觀眾留言板關了

泡「彈珠汽水」消暑！南方澳一日遊攻略　神秘海岸內行人帶路才能到

趙少康表態支持全面發動罷免：但國民黨一堆窩囊廢不敢跟進

玉山盃／陳志杰投到全身抽筋退場　盼增加肌肉量找回球質

基隆夫妻「緊緊擁抱」亡...屍身發黑長蟲！房東聞惡臭嚇傻　警調查背後原因

2025年韓國樂天超市淘汰50%塑膠包裝！環團喊話台灣企業快追上

來自外星文明？科學家再度發現神秘快速電波爆發模式　週期157天

川普又被打臉！美司法部長曝「總統進入地下碉堡」真正原因：安全考量

逾10年來首見！今年腸病毒疫情「未進入流行期」疾管署曝原因

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

姓名有龜免費登島　原居民代表說話了

頭份槍擊露曙光　警漏夜追查逮嫌犯

「桃園夜市券加倍送」　發放6,000份

龜山島20週年啟動　徵求「老龜友、大家龜秀」

謝謝並肩防疫　李憲明至天晟贈物資

搭淡海輕軌醫護人員、身分證號免費搭

道路只1.5米寬　自救會直指巷口釘子戶

白茄子好吃又特殊　市場驚艷

竹市學子會考表現亮眼

盧秀燕：8大防疫新作為、讓市民好生活

搶攻國旅市場　鄭文燦擴大加碼版　

盧秀燕：組專案小組協助大甲媽遶境安全

南投烤豬職人術科考成果供免費品嘗

花蓮吹響號角活絡人潮　Q幣大方送

更多熱門

相關新聞

清潔隊關說及販售偽藥案被重判6年　李玄在難過

清潔隊關說及販售偽藥案被重判6年　李玄在難過

北斗鎮長李玄在於2017年涉入清潔隊收受廢棄物及涉嫌販售偽農藥，被彰化地院分別依圖利罪、販賣而儲藏禁用農藥罪判6年，褫奪公權4年，併科罰金120萬元，5日上午收到彰化地院判決文，李玄在難過到眼眶紅腫，在受訪時強調，沒想到等來的司法正義卻是這樣的結果，真的「無奈又委屈又無助」。

中華路夜市遭縱火　盧秀燕：絕不寬貸

中華路夜市遭縱火　盧秀燕：絕不寬貸

台中縱火男見警秒抱瓦斯桶點火　到案稱：心情不好

台中縱火男見警秒抱瓦斯桶點火　到案稱：心情不好

朝瓦斯點火…台中縱火犯「壓制畫面」曝光

朝瓦斯點火…台中縱火犯「壓制畫面」曝光

台南永康中華路列執法示範道路

台南永康中華路列執法示範道路

關鍵字：

釘子戶摸乳巷北斗鎮中華路

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面