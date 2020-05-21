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台中縱火男鬼祟徘徊！警面前「抱瓦斯桶點火」　波及14店家…到案稱：心情不好

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▲▼台中中華路縱火。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中中華路夜市深夜遭縱火。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、白珈陽、陳韻如／台中報導

台中中華路夜市21日凌晨遭人惡意縱火，釀成3人受傷送醫救治。警方表示，事發前接獲民眾報案，有名林姓男子在現場徘徊，行跡相當鬼祟，未料，上前盤查時，林男竟拿著打火機朝瓦斯桶點火後逃跑，警方遂立刻上前壓制，而初步清查林男並無前科，到案後僅坦承是因為心情不好，但其餘不願多說，而詳細的犯案動機仍有待釐清。

這起火警發生在21日凌晨3時許，當時警方接獲報案，林男一直在牛排館附近徘徊，形跡可疑，警方於是上前盤查。孰料，林男一見到警方上前，竟立刻拿起店家擺放至騎樓的瓦斯桶，開啟後便直接點火，隨後逃逸。警方見狀衝上前逮捕，並立刻通報消防單位。

▲▼台中中華路縱火，林姓嫌犯凌晨4時遭到警方壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中中華路縱火，林姓嫌犯警方面前抱瓦斯桶點火，隨即遭到警方壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

然而，因林男縱火處位於夜市攤販處，後方又是鐵皮建築，且屋內擺放眾多易燃物品，導致火勢一發不可收拾，迅速往台灣大道方向延燒，粗估至少有14戶受到波及，而緊鄰火場旁的中醫診所也遭火舌竄入，濃烈黑煙不斷狂竄，住戶睡夢中驚醒，急忙對外求援。

消防人員指出，這起火警一共救出9人，其中有3人傷勢較為嚴重，送往醫院救治，分別為19歲的女性，嗆傷、意識清楚，送往澄清醫院平等院區；20歲男性，嗆傷、意識清楚，送往澄清醫院平等院區；65歲男性，呼吸不順、輕微嗆傷、意識清楚，送往衛福部台中醫院。

▲▼台中中華路縱火。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲這場火勢釀3傷，傷者目前送醫救治中。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方初步調查，林男並無前科，但因犯案後情緒相當不穩，詳細狀況也交代不清，僅坦承是因為心情不好，但為何縱火，則是不願交代，警方目前正積極了解中，而詳細案情動機也有待釐清。

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