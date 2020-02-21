台南永康中華路列執法示範道路　南警取締與宣導並重

▲台南市警永康分局，配合陸軍第四地區指揮部補給油料庫台南補給分庫，辦理交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化宣導交通安全，落實民眾良好駕駛習慣，尊重路權使用觀念，台南市警永康分局2月20日由交通組警員劉政其，配合陸軍第四地區指揮部補給油料庫台南補給分庫，辦理交通宣導擴大酒後不開車、行車安全教育，加強交通宣導，期能加強汽機車安全駕駛正確觀念，減少交通事故發生。

此次宣導主題重點以「降低交通事故，強化交通安全觀念」、「遵守號誌、減少事故」、「十次車禍九次快、勿超速」、「酒後不開車」、「路口停讓」及「行人用路安全」等為主軸。經由播放影片實例說明遵守道安規則及路權的重要性，加深各級官兵對於道路安全的重視，也說明近年永康區車禍的案例及行車注意事項。

另為減少交通事故發生，保障用路人生命、身體、財產之安全，永康分局統計，轄內易肇事路段為中華路，分析肇事原因，以「未依標誌標線」、「違反號誌、標誌管制」、「違規停車」為最，導致汽、機車爭道致提高事故風險。因此規劃自2月份起，執行交通大執法勤務，取締各項交通違規，落實防制各類交通事故發生，除同步加強各項交安宣導外，亦針對中華路段、時段加強稽查防制，其目的係以達到嚇阻交通違規及減少交通事故達到零車禍、零死亡率之目標。

警方將針對轄區中華路段等易違規熱點加強取締，特別呼籲駕駛人留意，並養成良好駕駛習慣。永康分局長呂世明表示，交通大執法稽查取締違規並不是以處罰為目的，而是在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，以有效落實防制交通事故發生，再次叮嚀大家「安全是回家唯一的路」。

永康分局利用此機會，宣導「警力有限，民力無窮」，單以警方強力執法只能治標不能治本，沒有人希望發生意外交通事故，「生命是無價的，遺憾是可以避免的」，惟有自己主動重視交通安全議題，隨時注意行車禮讓，快樂出門才會有保障。藉由各級官兵對於交通安全的認識並相互推動，將交通安全知識深入營區部隊各同袍及學(員)生，有助於安全觀念的提升。期望經由本次交通安全宣導活動，實踐「騎車放慢行，交通事故零」的目標。

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