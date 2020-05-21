朝瓦斯點火…台中縱火犯「壓制畫面」曝光！14店家遭波及　女童痛哭：好可怕

記者李忠憲、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市中區中華路夜市21日凌晨驚傳遭人惡意縱火，猛烈的火勢延燒14戶店家、一路燒到清晨；警消獲報後派遣百名人力到場灌救，並從火場中救出9人，其中3名民眾送醫救治。警消調查，火警發生前現場有名林姓的金髮男子（27歲）形跡鬼祟，案發後已立即被逮，林男精神狀況不穩定，初步坦承拿著打火機朝著開啟的瓦斯點火，但確切動機仍還有待釐清。

▲林嫌手持打火機朝開啟的瓦斯點火，凌晨4時遭到警方壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

消防局指出，這起火警發生在凌晨3時許，林嫌先在中華路夜市攤販處縱火，由於後方是鐵皮建築，且屋內堆放眾多易燃物，因此火勢一發不可收拾、迅速往台灣大道方向延燒，粗估至少有14戶受到波及。

▲警消趕赴現場灌救，並救出9名民眾。（圖／記者李忠憲翻攝）

而緊鄰火場旁的中醫診所也遭火舌竄入，但猛烈的焦煙不斷狂灌，住戶清晨時分驚覺情況不對，屋內滿是濃煙、眼睛幾乎快張不開，急忙對外求援。現場警消發現後也立即破門搶入，將屋內的祖孫共4人救出，其中年幼的女童驚魂未定、不斷大哭，「都是煙、好可怕！」

▲女童獲救後驚魂未定，哭喊著「都是煙，好可怕」。（圖／東森新聞）

而另一旁遭到火勢波及的銀樓中，劫後餘生的老闆娘與友人相擁、不住哭泣，待火勢稍稍趨緩後，還試圖入店內搶救貴重物品，但現場警消基於安全考量，仍未放行。

警消指出，這起火警一共救出9人，其中有3人傷勢較為嚴重，送往醫院救治，分別為19歲的女性，嗆傷、意識清楚，送往澄清醫院平等院區；20歲男性，嗆傷、意識清楚，送往澄清醫院平等院區；65歲男性，呼吸不順、輕微嗆傷、意識清楚，送往衛福部台中醫院。警方指出，目前縱火的林嫌已經逮捕，詳細情況正在釐清中。

▼銀樓老闆娘（碎花洋裝）與友相擁而泣。（圖／記者白珈陽攝）