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捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

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記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮長李玄在於2017年涉入清潔隊收受廢棄物及涉嫌販售偽農藥，被彰化地院分別依圖利罪、販賣而儲藏禁用農藥罪判6年，褫奪公權4年，併科罰金120萬元，5日上午收到彰化地院判決文，李玄在難過到眼眶紅腫，在受訪時強調，沒想到等來的司法正義卻是這樣的結果，真的「無奈又委屈又無助」。

▲李玄在對判決結果感到非常的難過。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李玄在對判決結果感到非常的冤枉。（圖／記者唐詠絮攝）

李玄在2017年遭人檢舉在8月間幫業者關說，以鎮長服務處主任頭銜，大開方便之門，要求清潔隊陳姓班長收受事業廢棄物，讓傅姓民眾得以入內傾倒廢棄物，如今陳姓班長人已退休，被彰化地院依共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑2年，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應依檢察官之指揮，參加法治教育2場次。褫奪公權3年。

當時檢方認為，李玄在具有「實質影響力」迫使公務員決定放行，讓民眾不當獲利7萬7千餘元，被檢方依貪污罪起訴，李玄在數度落淚不時拿出面紙頻頻拭淚，殺人放火都沒有判決麼重，更何況當初只是便民服務。

▲李玄在對判決結果感到非常的難過。（圖／記者唐詠絮攝）

李玄在也說，「我真的是冤枉的，我不貪不取，當時我不是公務人員，我只是做便民服務，何來貪污之說？至於清潔隊要不要收受廢棄物，也不是我一個平民能指使的，其次這些廢棄物也並非事業廢棄物，一定會在一審向法官向自己爭取清白人格」。

李玄在2017年因廢棄物清理案件被彰檢調查，當時雖被檢方聲押，後來法官裁定無保請回，不過該案在檢方調查時，就發現李玄在農藥行與隔壁的李父住宅相通，而李父住宅內存放大量農藥製品，彰檢佈線持續監控2個月後，2018年8月間發動搜索，發現涉及販賣未經許可偽農藥，名稱還取名「滅螺」、「殺螺」、「攏沒蟲」、「幻象2000」等藥名。由於有農民向檢方指證，李玄在有販售，涉及的刑責是3年以下有期徒刑，一旦化驗出有禁藥成分，則刑責是6個月以上5年以下。

如今被重判，李玄在表示，一定會在期限內拿出有力證據提起上訴，並且要清楚告訴全北斗鎮3萬多名的鎮民說「我是清廉的絕對沒有做出任何不法情事」，也請鎮民放心。

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