眼鏡男抓狂秒變「藍波刀綠巨人」　4警難敵1被捅破肚釀3傷...急開2槍「救命」　

▲鍾姓男子揮刀攻擊警察，右手中彈被捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市4名員警協助衛生局將一名鍾姓男子要強制就醫的時候，這名鍾姓男子突然拿出藍波刀攻擊員警，造成4名員警受傷，其中一名左下腹部還遭刺穿，最後支援警力開槍擊中鍾姓男子手部，才化解這場危機，而受傷員警都被送往醫院救治，被刺穿的員警還在進行手術當中。

8日下午3點，高雄市加昌派出所會同衛生局人員前往楠梓區惠民路一處公寓執行強制就醫，一名鍾姓男子經了解疑有攻擊傾向，員警不敢大意，當時有配戴手槍外、攜帶長盾、防彈盾及辣椒水等防護物品隨行。但沒想到執行人員一抵達鍾姓男子住家時，他一看見警察，立即調頭進入房間，將預備好之藍波刀及鋁棒拿出與警方對峙，甚至二話不說持刀及鋁棒衝向員警，員警立即以盾牌擋架、推擠試圖將鍾姓男子壓制，但是他的身材高大，推擠過程中，手中刀械，造成 一名員警左下腹穿刺傷，另外三名員警頭部及手部遭劃傷，其中一名員警開槍示警後，執行人員退出該處緊急送醫救治。

▲鍾姓男子揮刀攻擊警察，右手中彈被捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後楠梓分局立刻通報警網以及保大等單位警力前往攻堅，過程中員警再開一槍擊中手部，順利逮捕送醫戒護。現場處理員警表示，他精神狀況十分激動，一看到警察出現就立即以事先準備的武器攻擊警察。當時公寓內空間狹小，而且身材高壯，在推擠中造成員警受傷。目前受傷的四名員警中，其中三名在縫合後已經返家休息，一名腹部遭穿刺員警，經初步了解僅傷到肌肉群，未及臟器，目前手術中。

▲鍾姓男子攻擊員警武器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）