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「人家能玩，我們也要玩！」白眼女神2度遇罷免關卡！首日連署衝破600份　

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▲▼罷免黃捷連署站。（圖／記者許宥孺攝）

▲罷免黃捷連署站。（圖／記者許宥孺攝，下同）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭罷免成功，引起許多支持者不滿，預備發起罷免浪潮，而第一個遭連署罷免的民代就是「白眼女神」黃捷。發起罷免連署的王先生表示，重啟罷捷活動，第一天就衝破600多份，若是要讓二階連署安全過關，4萬5千份為安全數值，希望罷捷活動能在7月底完成。

罷免時代力量高雄市議員黃捷活動再度展開！發起罷捷連署的王先生低調受訪，他表示，過去罷捷連署書共累計1萬1千多份，8日是重啟罷捷的第一天，早上8點30分辦公室就開放讓民眾進入連署，統計至下午5點止，約有600多份，預計連署書在8日就能達到1萬2千份左右。

▲▼罷免黃捷連署站。（圖／記者許宥孺攝）

▲志工在門口貼上告示。（圖／記者許宥孺攝）

「生氣、憤怒、失望，更覺得需要吐一口氣！」王先生指出，根據罷免連署規則，鳳山區選舉人口數約28萬多，第一階段需1%連署，需要件數是2800多份，第二階段則是10%，共是2萬8000多份。王先生表示，這禮拜將會到中選會申請罷免案，所有連署書達到3萬3千份時，就會先送出3千份，作為第一階段連署數量，其餘3萬份留做第二階段罷免件數。

王先生表示，因為市長罷免案成立，接下來就會由代理市長接任職缺，「我們擔心他們會嚴格要求，所以數量會盡量衝高，希望第一階段送出5千份，第二階段送出4萬5千份，總共需要5萬份」，未來也將會辦理活動連署站，希望罷捷活動能在7月底前完成。

▲▼罷免黃捷連署站。（圖／記者許宥孺攝）

▲罷免黃捷連署書。（圖／記者許宥孺攝）

「人家能玩，我們也要玩阿！」王先生表示，對於罷韓團體啟動罷免機制，民眾也能啟動一樣的機制應對，「以前不敢玩是怕增加他們的聲量」。

對於罷捷活動，黃捷也做出回應，她不反對市民行使公民權，因為這對她而言反而是一個試煉，如果連署有超過一定比例的鳳山選民認為她問政失職、阻礙鳳山發展，她一定不會戀棧，但在此之前，她會努力對選民負責。

ET快訊
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白眼女神黃捷2度遇罷免關卡　「首日連署份數揭曉」！　
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