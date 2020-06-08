月領4萬算高薪？高雄人曝「已經走路有風」：至少中階主管

▲4萬在高雄已經算不錯。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

台北市房租動輒破萬，剛出社會的新鮮人每個月都要陷入吃土輪迴，不過，同樣的薪水在南部就是完全不同的生活品質。一名網友好奇，「月薪4萬塊感覺是個不上不下的數字」，但各縣市的物價、房價有落差，薪水4萬對於高雄人來說算不算高？

原PO在PTT表示，同樣的薪水擺到不同縣市就會有不同感受，「月薪4萬塊在高雄市算是高薪嗎？」據了解，目前法定最低薪資為2萬3800元，北部剛畢業新鮮人有機會領到3萬以上，主計處不久前也公布了108年全年總薪資，最多人落在36萬級距，也就是說平均月薪3萬元，而受到極端值影響，全體受雇員工的平均薪資則是4萬2309元。

請繼續往下閱讀...

▲台北人看了都想哭。（圖／翻攝自PTT）



網友指出，月薪4萬在高雄已經算是高薪，如果住家裡又不用給孝親費，可以達到不愁吃穿的程度，「算啊，吹風機可以買6千元的來吹」、「35000大概中階主管，40000多是經理」、「高雄起薪22-24k，加班老鳥30k，主管35k，40k已經是高階」、「PR99，財富自由」、「高雄一堆中小企業協理也才給45000」、「4萬月薪在高雄走路有風，至少是中階主管等級。」

不過，4萬月薪放到台北來看就變不同狀況，先前一名網友在PTT發問「（台北市）月薪5萬6大概能過什麼水平？」網友回應，「一個人省著花可以過的很舒服，但結婚生子就不夠了」、「去其他縣市很不錯，但在台北普普」、「56k就是個比上不足比下有餘的概念，在台北的話單身可以過很爽，但有家庭的話就不太行了。」