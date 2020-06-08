韓國瑜下一步！媒體人斷言「被徵召參選桃園市長」機率最大　2關鍵曝光

▲韓國瑜一舉一動仍備受關注。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，未來動向仍備受矚目。資深媒體人韋安認為，韓再戰黨主席一職，已缺乏直接的正當性，同時推測他政治生涯最大的可能性，就是被徵召參選桃園市長；此外，他也直言「國民黨想要東山再起，也不必糾結在韓國瑜情結身上。」

「罷免後的韓國瑜與國民黨，都完了嗎？」資深媒體人韋安今在臉書寫下，被以93萬9千票罷免的高雄市長韓國瑜，是掀起韓流的庶民英雄，但無論如何質疑綠色執政的行政不中立、政治追殺，但支持罷免票超過當初的89萬票近4萬票，說明韓已被多數高雄人所否定。

韋安表示，經過總統大選及罷免，驗證了他的庶民路線、政治理念，在全國和地方都被多數否決，「雖然有一種可能的推測，韓會選明年國民黨的黨主席，不過已缺乏直接的正當性，就像他剛就任高雄市長，就去挑戰總統大位一樣。」

至於2022台北市長選舉，韋安也覺得可能性不高，「如果初選中面對蔣萬安和羅智強，同樣面臨尷尬，在高雄被高票罷免的市長，怎麼好意思回鍋到台北與同志廝殺，除非到時候蔣羅毫無贏過綠營對手的機會，而韓有，他們倆才主動退讓。」

因此，他認為，韓國瑜政治生涯最大可能，就是被徵召去選桃園市長，其一是到目前為止，藍營在此區域都找不到強將；另一個關鍵則是，繼鄭文燦之後，綠營看不出有何受矚目的繼任人選。

▼他認為，韓參選台北市長機率不高。（圖／翻攝自臉書／韋安）