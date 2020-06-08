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93萬罷免同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康大驚：19萬票哪來的？

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▲▼陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090票同意票過關，這樣的結果讓國民黨高層相當震驚，資深媒體人趙少康也疑惑，為何投票結果跟國民黨內部民調不同，若把93萬同意罷免票減去上次陳其邁在2018大選中得到的74萬票，多出來的19萬票怎麼來的？國民黨應該要去思考。

趙少康在網路節目《鄉民來衝康》中批評，不知道國民黨是怎麼做民調的，到底找誰做的民調，這些做出的民調是騙人的，在罷免前夕，國民黨內部預估罷免票大概54-57萬票間過一點，但結果卻不是如此。

趙少康指出，民調數字不準，因為民調只對高雄選民做，民調做不到北漂的，民調做不到交大清大台大的學生，民調只能做到在高雄的市民。

趙少康假定，北漂青年返鄉，一個禮拜或三天有100班客運、高鐵和台鐵，若是高鐵的話，可以坐1000人，100班就是10萬人，但可能是三天100班不確定，但這個部份民調中做不出來。

另外，比較上次市長大選跟罷免案的得票數，趙少康說，93萬的同意罷免票減掉陳其邁上次在市長大選中拿到的74萬票，先假定這74萬都是罷韓票，「還有19萬票是從哪來的？」

趙少康強調，韓國瑜的陣營跟國民黨要去想，「這19萬票怎來的」，當然有可能當初投韓國瑜的票也跑來這90幾萬票中，但應該不會太多，有沒有可能是中間選民當初支持韓國瑜，或是總統蔡英文拿了100多萬票，但當時並沒有投給陳其邁，民進黨動員發生多少效果，還有港版國安法的影響，這些都是要檢討的方向。

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