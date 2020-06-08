爆淚大哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你來幹嘛

記者洪靖宜、洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市議長許崑源（63歲）墜樓身亡，今（8日）上午10時靈堂開放各界弔唁，高雄市議員黃捷9時58分許就抵達靈堂，約在10時14分走出離開，但卻遭媒體目擊黃捷落淚爆哭，不發一語快閃。黃捷痛哭原因稍早也曝光，傳出在前往捻香的短短15分鐘內，黃捷竟2度遭嗆。

據了解，黃捷一早抵達靈堂時，情緒還未如此激動，面對媒體詢問，還低調表示自己是來上香致意，豈料還未走進靈堂，就先遭到一名女子嗆聲「你來衝XX？」但黃捷仍未多作理會，快步走進靈堂中致意。

▲法制局長吳秋麗表示，覺得黃捷畫著口紅進來，又未戴口罩遮掩，有失禮數。（圖／記者洪正達翻攝）

隨後黃捷在弔唁許崑源時，法制局長吳秋麗也嗆聲「你來做什麼？」，甚至還傳言伸手推黃捷。對此，吳秋麗稍早前往防疫會議，被媒體問及時證實，當下確實有詢問黃捷「來做什麼」，當下黃還回應「可以不來嗎？」吳秋麗也強調，自己並未出手推人，「我只是覺得她畫著大紅口紅，這樣大剌剌地走進來，還不戴口罩遮掩，我就跟她說，你不用進來了。」

▲黃捷上午抵達許崑源靈堂時，依稀可看出唇上畫著紅色口紅。（圖／記者洪靖宜翻攝）

隨後約在10時14分，黃捷快步走出靈堂，雙眼紅腫、臉頰上還爬滿淚痕，不斷伸手掩面啜泣，現場媒體詢問是為了許議長哭泣、還是受了委屈？黃捷均不發一語，只是雙手合十，快閃離開，身旁的助理還幫忙開路，面對提問僅回答「不好意思」、「謝謝」。

▼黃捷上午離開靈堂時雙眼紅腫、不斷啜泣。（圖／記者張榮恩攝）