高雄議會總質詢被沒收！藍營擬變更議程　女議員氣炸：自我閹割

▲高雄市議會總質詢恐被沒收。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，議長許崑源同日深夜在住處墜亡，高雄瞬間成為焦點。不過，議員康裕成出面表示，國民黨9日要進行黨團協商，準備變更議程，將議會總質詢取消，讓她砲轟「太扯了」，「藍營居多的高市議會又打算自我閹割？」

康裕成在臉書上砲轟，國民黨議會席次占多數，先前曾放水，讓韓國瑜逃過總質詢，沒想到9日又要舉辦黨團協商，準備變更議程，將總質詢取消。

康裕成說，去年年底第二會期沒有質詢到市長，罷免成功後，12日代理市長準備接任，「結果第三會期連代理市長也不能質詢。太扯了吧！」康裕成強調，質詢、監督市府是議員的職責，現在全被國民黨沒收，「等同自我閹割。」

▼康裕成公布議會變更議事日程表草案。（圖／翻攝康裕成臉書）



康裕成呼籲，目前高雄罷了市長、走了議長，議會更加需要出面，扮演穩定高雄的力量，開會、監督、督促各項建設加快腳步，「議長走了，休息個幾天我能接受，但是連總質詢都取消，是愧對市民的！唉！」

對於「沒收總質詢」的事件，高雄市議員陳致中指出，議會的職權來自民意，議員質詢責無旁貸，不能因為罷免而停擺，「過去我們如何監督韓市長，未來就如何監督代理市長！市政不能癱瘓，藍營不要擺爛，此舉似有杯葛代理市長銜接市政工作的意味，萬萬不可，這將成為270萬市民的罪人！」

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