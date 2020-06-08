還原全程！黃捷弔唁10分鐘「遮臉爆哭」離開靈堂　女局長正面回應

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，家屬8日在高市殯儀館設置靈堂，開放外界弔念。時代力量議員黃捷上午10點到場上香致意，離開時卻掩面痛哭，引起媒體注意。外傳，是法制局長吳秋麗嗆聲「你可以不用來」，讓黃捷備感委屈。

高雄市長韓國瑜遭罷免過關，黃捷成為「報復性罷免」首要目標，主動前往許崑源靈堂上香。不過，黃捷停留僅10分鐘，隨即快步走出靈堂，不僅雙眼紅腫，臉上還爬滿淚痕，不停伸手掩面啜泣。面對媒體詢問，黃捷不發一語，只是雙手合十，快速離開現場。

據了解，當時法制局長吳秋麗見黃捷上香，立刻嗆聲「你來做什麼？」，還傳出伸手推黃捷。不過，吳秋麗稍早受訪時澄清，她的確有問對方來做什麼，但沒有推人，也沒有冒犯意思，只是當下悲從中來，才比較直接，但對方也回說「可以不來嗎？」

吳秋麗澄清，「我只是覺得她塗著大紅口紅，至少用口罩遮起來，但她沒有，她就這樣大剌剌走進來、搖擺地進來，當下我就跟她說『你可以不用進來』，我沒有推她，只是看了一下她。」

黃捷8日傍晚回應，事情過了就過了，知道大家心裡都不好受，希望大家可以把焦點放在其它更值得關注的事。

據了解，黃捷一早抵達時，就先遭一名女子嗆聲「你來衝OO？」但她未多作理會，依舊走進靈堂致意。不料待了約10分鐘，黃捷委屈痛哭，快步離開現場。一旁助理則幫忙開路，不斷回答「不好意思」、「謝謝」，兩人快閃離去。

▲罷免黃捷連署站。（圖／記者許宥孺攝）

同一時間，「罷捷團體」表示，目前已經達到第一階段連署門檻，第二階段還差1萬5000份連署書。如果順利達到第三階段，以鳳山區選民29萬7829人來算，只要7萬1958人投票就能通過罷免。

罷捷團體志工指出，黃捷只會翻白眼，根本是「大綠的打手」，「只是假藉民主之意，行鬥爭罷爭之實，玩弄人民之股掌之上。」

對此，黃捷稍晚受訪時回應，韓粉把她當箭靶，她雖然感到遺憾，但她會尊重公民行使公民，只希望無論什麼立場都彼此尊重，而非惡意報復、遍地烽火。有很多人提醒人身安全，關於這一點，已經請警政單位協助，不會關閉服務處。