外傳江啟臣親征高雄　侯友宜：也是一個不錯的選擇

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨近期徵詢高雄市長補選人選。外傳國民黨主席江啟臣可能親自出征，對此，新北市長侯友宜8日受訪時被問到是否支持，回應「江主席親征高雄也是一個不錯的選擇，我相信國民黨裡面還有很多的人才，這些人才只要找出來，大家就團結在一起、全力以赴，我們一定有機會再度把高雄市贏回來。」

民進黨立委賴瑞隆提案，現在的民選首長如果要登記正、副總統或其他公職選舉，登記的時候就要解除職務，被稱為是「韓國瑜條款」，也被外界解讀針對侯友宜。

對此，侯友宜表示，他現在是新北市市長，會盡全力把新北市市長的工作做好，讓市民要求市長做的事情都把它做得更好、更到位，「外面的政治上的紛紛擾擾，其實我不在意，因為也不是我市長能夠關心的，我只有一件事情，好好做好現在的事情，讓市民能夠得到在新北市有感的建設。」

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