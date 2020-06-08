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陳水扁斷言韓國瑜「提罷免無效」　網笑：總算報了一拳之仇

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▲▼前總統陳水扁（右）發文酸高雄市長韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、陳水扁。（合成圖／記者李毓康攝／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜被93萬9090票罷免成功，前總統陳水扁第一時間透過媒體群組表示，恭喜罷韓成功，並預告韓國瑜一定會提罷免無效。而陳水扁的預言，也在PTT上掀起討論，有網友則說，「總算報了一拳之仇了」、「真的提國民黨就頭痛了，要繼續救他還是當他丁丁」。

針對這場選舉結果，陳水扁表示，一如所料，罷免門檻的降低，罷韓成案容易，罷韓過關也容易，但高興一個晚上就好，韓營一定會提出罷免無效的選舉訴訟，官司如果拖過剩餘任期不過半，就沒有市長補選問題，當然罷韓成功後的政治後座力也不能不去注意。

網友紛紛表示，「國民黨有錢請律師 卻裝窮說快要沒錢付黨工薪水」、「這麼多人投同意票還會有臉提無效嗎？」、「就看國民黨還有沒有繼續要挺這個嘴砲智障了」、「扁神再戰禿頭瑜」、「真的提國民黨就頭痛了，要繼續救他還是當他丁丁」、「總算報了一拳之仇了」

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