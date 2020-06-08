孫大千批民進黨6種「霸凌方程式」　今日韓國瑜明日換誰？

▲孫大千批民進黨6種「霸凌方程式」。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免成功，他公開批評「罷免國家隊」抹黑。前國民黨立委孫大千8日在臉書提出民進黨摧毁對手的「霸凌方程式」，並感嘆「今日的受害者是韓國瑜，明日會是誰呢？」

孫大千指出，6種「霸凌方程式」包括，第一，用盡一切手段替目標戴上紅帽子；第二，透過以年輕人為受眾的特定媒體全力抹黑目標；第三，要求擔任側翼的電子媒體，透過整點新聞，以及談話性節目，繼續醜化目標的形象。

第四，啟動網路水軍的全面攻擊，觸角廣泛深入各個不同的網路社群；第五，外國勢力的老大哥們順便趁機修理目標，落井下石；第六，號召各大專院校的政治學生全面呼應，動員年輕世代的「綠衛兵」一舉消滅目標。

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