悶了5個月！罷韓+許崑源離世…韓粉士氣瞬間激發　港媒：反攻號角已響起



▲罷韓凝聚韓粉士氣，反攻號角響起？（圖／記者李毓康攝，下同）



文／中評社

中國國民黨高雄市長韓國瑜遭罷免後發表談話態度強硬將矛頭指向民進黨，加上挺韓的高雄市議長許崑源之死，悶了許久的韓流已經開始動起，選輸的傷痛與不捨的悲痛化為一股能量，罷免過後不代表認輸，而是藍軍再度群起的號角。韓國瑜下週如何踏出第二步，將是帶動韓流的方向，反攻號角已響起。

國民黨高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，據「高雄市選委會」公布資料顯示，同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票，投票率42.14%。另外，依《公職人員選舉罷免法》規定，市長補選將在3個月內進行補選。

罷免通過當晚，一直力挺韓的高雄市議會議長許崑源晚間墜樓身亡，遺體被送至高雄市立殯儀館。許崑源近年中風，身體飽受疾病所苦，鮮少公開露面。許崑源最後一次臉書更新寫道「這一次，誰會是贏家？」發文不到3小時就傳出惡耗。

韓陣營採取低調不激化來面對罷免案，更定調「監票不投票」的策略，在罷免案有如民進黨陸海空三軍加網軍全體總動員刷仇恨之下，單一陣營就投出4成2的高投票率，更有93.9萬票，只比蔡英文2020大選在高雄拿的109萬票少一些。

罷免案有如藍營之前所估計，罷免案只要綠營傾巢而出就會通過之下，不投票反而能保持「測不出」的實力，在繼續從政之路上繼續養精蓄銳，2018年崛起的韓流，代表當時反對執政黨、討厭民進黨的勢力，做為反對陣營，並不會消失。

悶了5個月的韓粉及挺韓支持者，在罷免案通過的當晚，加上議長之死，更將所有不滿能量瞬間激發，韓流五虎將杏仁哥吳育全6日深夜直播直衝殯儀館，要為議長討公道，短短十多分鐘的影片流量飆破20萬點擊，數字就是最好的證明。

許崑源住處從7日凌晨到夜間都有民眾陸續送上白色玫瑰花表達哀悼，招魂過程，周邊更有一群死忠支持者遲遲不肯離去，不捨議長捨身表達的正義之聲，高雄6日一天失去府會龍頭，既是史上戲劇性的轉折，但也開始寫下新的一頁。

韓國瑜不激化對立面對罷免案，但6日在被罷免後，韓國瑜的談話態度可說相當強硬，把矛頭全部指向民進黨及執政團隊，態度也經轉為戰鬥姿態，等同對韓粉及支持者凝聚士氣，也代表韓的下一步並非消極對抗。

韓國瑜的動態引起許多人討論，到底是明年備戰黨主席、抑或參選台北市長、或者暫時休息，就看韓國瑜下周總辭前的最後行程，如何用第二步來展現他的姿態。

而韓粉兵馬已經先行，因為議長之死失言批評的民進黨籍桃園市議員王浩宇，已經被韓粉出征，甚至上門討公道，王浩宇急宣布8日服務處閉門一天，可以說是前哨戰了。



▲韓粉五虎將之一的杏仁哥抵達四維行政中心。（圖／記者李毓康攝）

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