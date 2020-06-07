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300萬元保時捷北宜自撞「從火球變廢鐵」　車主：開到一半引擎起火

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記者陳豐德／新北報導

46歲的蘇姓男子7日上午7時許開著愛車保時捷Boxster 981，行經新北市坪林區北宜公路50.4公里處時，不慎打滑自撞護欄，車輛起火後整輛車燒成火球，所幸蘇男及時逃生毫髮無傷，但蘇男表示是「開到一半引擎起火」才會失控自撞，整起車禍原因仍待進一步釐清。

保時捷Boxster 981新車要價300萬元，最大時速達每小時279公里， 身為一輛帥氣敞篷車，只需要9秒就可以達「上空」狀態，搭配上美妙的肌肉線條與引擎聲浪，是許多車迷的夢想車款之一。

▼保時捷北宜公路起火後成一團火球，車主急忙逃生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼保時捷北宜公路起火。（圖／記者陳豐德翻攝）

7日一早蘇男從新店住家要出遊，準備前往宜蘭，再經過北宜公路50.4公里處時自撞起火，起先只有車頭起火，在蘇男逃生後不久車輛就完全起火燃燒成一團火球，火勢在燃燒40分鐘左右順利撲滅，引起不少民眾圍觀，所幸這起意外沒有造成人員傷亡，蘇男也無酒駕情勢。蘇男表示，疑似是因為車輛故障引擎起火，他開到一半才會失控自撞，詳細起火原因仍待車廠進一步釐清。

而其實在3天前北宜才發生一起千萬BMW車禍，當時BMW i8跑車行經北宜公路26.6公里處（往新店方向）時，不慎自行撞擊路邊護欄，車頭凹成V字型，零件噴飛毀損，而33歲熊姓駕駛腰椎挫傷及多處擦傷，警方也呼籲用路人行經北宜公路時，應當減速慢行，避免意外發生。

▼警消噴灑泡沫撲滅火勢，價值300萬的敞篷保時捷已成廢鐵。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼保時捷北宜起火。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼保時捷北宜起火。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼保時捷北宜起火。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼保時捷北宜起火。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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