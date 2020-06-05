國道火球驚悚畫面曝！16歲嫩妹無照撞恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

記者陳豐德／綜合報導

一名16歲謝姓少女4日凌晨4時許開著朋友的轎車，行經國道一號南下58.9公里處內壢路段時，突然失控撞上一旁載著鹽酸的槽罐車，導致槽罐車撞及護欄後起火燃燒，如今最新畫面曝光，轎車因不明原因突然失控蛇行，網友看到畫面後痛批「不懂她為啥開一開就起駕了」、「借車的也垃圾，賠死你們！」

▲少女無照駕車失控，國道撞上槽罐車恐賠上百萬。（圖／翻攝自國道公路警察局）



行駛在謝女前方的轎車行車紀錄器拍下肇事經過，謝女先是開在外側車道，隨後打了方向燈切到中線道後，準備與內側車道的槽罐車交會，卻因不明原因突然蛇行，左右來回後仍然失控，轎車就往左側槽罐車右側車頭直直撞去，隨後槽罐車就撞上左側護欄，摩擦後瞬間起火燃燒成一團火球，對向內線車道駕駛險些被波及。

肇事謝女駕駛的轎車彈飛到外側護欄，警消人員獲報到場處理，所幸陳姓槽罐車駕駛、謝女皆無生命危險，被送往醫院救治，雙方駕駛人經檢測酒測值均為0，事故現場也於07時37分排除，開放全線通行。

▼槽罐車燒成火球，所幸駕駛及時下車逃生。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據查證，年僅16歲的謝女是無照駕駛，依道路交通管理處罰第21條第1項第1款，處新臺幣6千元至1萬2罰鍰；而車子是朋友借她的，則依「將車輛借給無駕照之人駕車」，對友人處新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰，還要記點。

國道警方表示，除此之外謝女的法定監護人還要接受道安講習，暑假即將來臨，請各位家長要多留意孩子的動態，還好本件事故雙方都有繫安全帶，也及時下車逃生，未發生憾事，但肇事者要面臨的賠償，恐怕也是難以承受之重。

網友看到驚悚火球影片後直說「還好司機大哥及時逃出，不然又有遺憾發生」、「 16歲未成年少女無照駕駛！！他的人生要開始還債務！」、「無照加三寶，無奈啊！」、「這………比電影情節更恐怖啊」、「神風特攻隊上身之自殺式攻擊」、「 16歲直接買下油罐車耶，人生勝利組」、「 借車給那16歲女生的朋友，智商也有點堪憂」。

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▼肇事的車子是少女向朋友所借來。（圖／記者沈繼昌翻攝）



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