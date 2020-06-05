記得開聲音！賓士男拿手機「拍飛碟」回過頭撞安全島…網友重播影片900次

記者陳雕文／綜合報導

台南一台賓士C250日前晚間行駛在路上，發現對向聯結車拉著「神似飛碟的盤狀物」前進，賓士駕駛火速拿起手機錄影，還喊說「看飛碟～」豈料當駕駛回過頭，安全島已經在眼前！駕駛來不及閃躲直接撞上…畫面也在撞擊的瞬間停止，影片被分享到多個社群媒體，網友笑翻說，「我重播了一個小時」

▲▼賓士車看到對向車道有「飛碟」急忙拿手機錄影。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

有民眾在臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】貼出影片說，「開車要專心，看到飛碟會撞安全島的，什麼贛（音同：幹）飛碟，明明就是贛...安全島」網友透過儀表板及後照鏡的形狀提問，「車主是不是開賓士W204 C250」釣出當事車主說，「真會猜！沒錯」

▲看完「飛碟」的駕駛剛把頭轉回前方，隨即「登上安全島」，眼尖網友透過儀表板判斷出事的車是賓士C250。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

網友留言說，「看飛碟幹嘛！看路啦XD」、「雖然有點幸災樂禍，可是……真好笑啊！」、「看飛碟要花錢的」、「這個影片我重播了900次」、「沒看過大一點的傳動碗公膩？大驚小怪」、「可惜不是在山上，不然又多一個下山的捷徑」、「不知道為什麼就是想一直重播」、「相信你的車是被飛碟的磁力吸去撞安全島的XD」

究竟「那一盤」是甚麼東西？有網友跳出來解釋，其實那是潛盾機（全斷面隧道鑽掘機）的外蓋。

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