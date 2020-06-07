超速84公里！保時捷「時速124K」狂飆北橫山道　最高罰2萬4千元+扣牌3個月

▲北宜公路7日早上一台保時捷才失控打滑撞上護欄起火，桃園市警局指出，他們近日取締一台保時捷超速行駛，車主得吃上最高2萬4千的罰單，呼籲民眾勿逞一時之快。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園市警局自本月1日起進行為期9天的「交通大執法」勤務，針對轄區易發生死亡車禍路段加強交通違規取締，對此，桃園市警局7日表示，截至5日為止已取締11694件違規案件，其中一台保時捷行經時速40公里的台7線北橫公路時，竟以時速124公里飆速行駛，因此車主得面臨最高2萬4千元的罰單，吊扣牌照3個月。

桃園市警局表示，今年5月底採購11台「車載式測速照相暨噪音檢測儀器」，全數於本月1日「大執法」同步上路，截至6月5日止共取締11694件，其中又以未依規定兩段式左轉4052件、闖紅燈3480件及路口違規停車856件等三項取締件數最多；另外，嚴重超速取締300件、行人不依規定穿越車道取締148件、車不讓人取締44件，希望藉此能夠矯正駕駛人違規投機習慣，以防止危險駕車行為及改裝車輛，維護桃園市夜間安寧。

桃園市警局提到，大執法期間，6月3日一台保時捷以時速124公里高速行駛於台7線北橫公路，因車速超過速限40公里，便依道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款逕行舉發在案，然而，該區其實今年4月才發生一起機車騎士超車遭輾斃，因此提醒民眾行經道路轉彎處行駛時，切勿爭道行駛，以免逞一時之快，遺憾終生。

另外，桃園市警局還提到，6月6日也有一台自小客車於限速90公里的台61線西濱公路，以時速147公里飆車，認為民眾仍有僥倖心態，未能遵守交通規定。

對此，桃園市警局再次強調，執法不容有空窗期，切勿以身試法。 為確保用路人安全，市警局將持續滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路、時段機動調整勤務作為，並呼籲民眾交通事故防制你我有責，養成良好駕駛習慣，遵守各項交通標誌、標線及規則，共同營造用路人友善環境，翻轉交通不良現況。



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