前議員驚曝「開票時就怕他做傻事」　淚憶許崑源：未完成的託夢給我們

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡震驚政壇，讓許多親友、支持者相當難過。不只國民黨主席江啟臣與秘書長李乾龍，國民黨議員也都到殯儀館關心，就連前民進黨高雄市議員洪平朗也到場，他雙眼通紅、眼眶泛淚的說「好兄弟離開了，我也很想跟他去，我真的很捨不得，他是我永遠的兄弟。」

▲民進黨高雄市前議員洪平朗。（圖／記者張榮恩攝）

前民進黨高雄市議員洪平朗，下午2時至許崑源靈堂，他雙眼通紅、眼眶泛淚的接受訪問，他說：「我整個人崩潰，許崑源離開了我好不捨，希望他在天上能保佑高雄發展、保佑子孫，未完成的事來交代我們，我們來幫你完成，去另個世界可以得到真的快樂，不要為高雄擔心了。」

因許崑源離開，洪平朗顯得非常難過，他哽咽說：「好兄弟離開了，我也很想跟他去，我真的很捨不得，他是我永遠的兄弟。」，由於過去洪平朗是民進黨團總召，因此跟議長許崑源有許多互動，這讓洪平朗忍不住說：「沒辦法再找到這麼好的朋友」

他也提到，許崑源議長生病後，身體有本來好轉，但可能又受到韓國瑜聲勢下滑影響，以致於身體又變差，一直無法恢復沒進步，這次又因韓被罷免，才發生憾事，他對韓國瑜全力支持，認為韓是好的市長，韓要去選總統他是捨不得讓他離開，最後沒選上心情變差。

洪平朗更提到，罷韓投票完有叫朋友特別注意許崑源，就怕他受不了，做出我們想不到的事，結果真的發生憾事，韓國瑜選總統沒上已經是大打擊，希望他在另一個世界能放下，未完成的事託夢給我們來幫忙完成。



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