許崑源墜樓亡　郝龍斌憶10多年好友：遺憾他用如此剛烈的行動...

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡震驚政壇，讓許多親友、支持者相當難過。不只國民黨主席江啟臣與秘書長李乾龍，還有國民黨議員都到殯儀館關心，前台北市長郝龍斌下午也到場，他提到自己和許崑源認識了約10年以上，對於許的驟逝，深感遺憾。



▲前台北市長郝龍斌7日到高雄殯儀館向許崑源致意 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲郝龍斌對許崑源之死表示遺憾。（圖／ETtoday攝影中心攝）

議長許崑源6日於住處跳樓身亡，消息一出各界都相當震驚，前台北市市長郝龍斌下午2時許到許崑源靈堂，他說：「聽到這個消息，非常的痛心，許議長是我的好朋友，他講情重義，對國民黨有非常深厚的感情，對於這次的選舉結果他痛心，可是採取這樣一個剛烈、激烈的行動，我覺得很遺憾。」

郝龍斌說自己與許崑源認識應該有10年以上，到高雄來許都會都特別接待；「他這次採取這麼激烈的行為，我相信是跟這次選舉結果有關，他很痛心很失望，可是他這樣做，我會覺得很遺憾。」現場媒體提問，有些人說罷免的門檻太低了，郝龍斌則簡單回應：「我想高雄人已經做出了決定，我們就尊重。」

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