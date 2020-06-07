王浩宇接「韓粉集會」情資！怕被蛋洗+丟水球…FB急PO文：服務處暫停服務1日

▲桃園市議員王浩宇宣布，8日服務處暫停服務一日。（資料圖／記者羅志華攝）

記者戴若涵／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書上發布死訊，但因第一句就寫著「力挺韓國瑜」遭質疑是在消費死者，引爆網友怒氣。稍早王浩宇在臉書上表示，接獲警方「韓粉集會之情資」，對方還有丟水球、雞蛋的可能，服務處8日將暫停服務一日。

許崑源6日晚間8時45分自住處房間墜樓，頭部重創當場身亡，王浩宇得知消息後，隨即在臉書發文，「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，被不少網友認為是在消費死者，還有人更怒批王浩宇，「沒有人性」。

王浩宇遭圍剿後立即刪文，但在深夜11點40分再度發文，解釋先前發文只是告知訊息，沒有評論之意，刪文只是避免被政治操作，「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」但他的這番話仍無法澆熄網友怒火，仍有韓粉不斷湧入謾罵。

7日下午4時53分，王浩宇在個人臉書上貼出「服務處暫停服務通知」，內容指出，「因接獲警方＃韓粉集會之情資，且對方有丟水球、雞蛋的可能，為避免造成衝突，服務處明（6/8）將暫停服務一日，以避免升高社會對立、增加警方的維安負擔。若有任何急切之服務需求，歡迎透過『我是中壢人』粉絲專頁私訊來信，造成不便、還請各位中壢人見諒」。

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