影／江啟臣赴靈堂悼「悲劇到此為止」　憶許崑源曾提點：高雄不能走回頭路

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡震驚政壇，讓許多親友、支持者相當難過。國民黨主席江啟臣與秘書長李乾龍等人一早9點半也到殯儀館關心，他表示許崑源雖生病，但掛念的都是高雄狀況，還一再提醒高雄不能走回頭路，至今還是相當遺憾及震驚，他也強調選舉罷免已結束，「悲劇到此為止。」

▲江啟臣至許崑源靈堂。（圖／記者張榮恩攝）

▲江啟臣至許崑源靈堂。（圖／記者張榮恩攝）

國民黨主席江啟臣約9點半到場，由於靈堂還在準備中後，他短暫進去後，接著就出來受訪。他說，至今還是很震驚且不能相信，他提到：「議長跟議長夫人對高雄的關心，對黨的付出，都不是用言語能夠形容，只是我們還是很驚訝，議長在過去這段時間其實雖然生病，但他掛念的都是高雄目前的狀況，一再提醒我們高雄不能走回頭路，我們很遺憾，且難過，我們一定會全力協助家屬處理後事。」

他說「令人遺憾的是，我看到惡意的揣測甚至是沒有同理的發言，感到非常不可思議、憤怒，此時此刻，不管選舉跟罷免都已經結束，大家關心的是高雄未來的發展，還有台灣民主政治健康，大家能夠理性去思考高雄未來的發展，這也是議長生前念茲在茲的，國民黨一定會努力延續市長議長過去對高雄情感。」

他強調「悲劇到此為止」，他選舉、罷免都已經結束，台灣的社會不是只有政治，也了解支持者心情、呼籲大家冷靜，這時候最重要的就是安撫家屬，協助處理好後事。