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罷免通過怪罪「罷韓國家隊」　陳玉珍諫言：不該成為閃避改革的藉口

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▲▼立法院內政委員會陳玉珍委員質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳玉珍。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案成功過關，事後韓國瑜受訪怒批民進黨組成「罷韓國家隊」對他進行抹黑造謠。對此，立委陳玉珍7日在臉書發文指出，再多理由都不該成為閃避改革的藉口，並提出2個反省要點。

陳玉珍表示，看到罷韓案通過後，心情感到無比的難過，情緒無法平復。但激情過去，冷靜思考，「是什麼原因讓我們在2018廣受人民的支持，一舉攻下這個曾經是掘地三尺都是綠色的直轄市，又是什麼原因讓我們在2020的今天，又被以93萬高票交回人民對我們的信任？」

而有人歸究於「罷韓國家隊」、有人說民進黨使出了「奧步」、甚至有人說這一定是「做票」... 種種說法，但是，陳玉珍認為，這已經是自1月11日以來，國民黨的第二次大挫敗，「再多的理由，都不應該成為我們閃避改革的籍口」。

陳玉珍說，應該要徹底檢討自己、認真反省，並從大部分民意選票中，反省2點：一、當面對與中國大陸的關係，如何兼顧兩岸和平、卻又不讓國人覺得國民黨是卑躬曲膝？二、當面對年輕的新世代，如何讓年輕族群相信並且了解，國民黨和他們追求一樣的公平正義價值，在乎並且願意努力解決他們在意的高房價、低工資的社會現象，給他們一個可以相信的幸福未來？

陳玉珍說，國家要有好的進步，必須有健全的兩黨政治，來輪流執政 丶監督與制衡，「我們或許會挫敗，但我們不會被擊倒！」唯有在每一次的逆流中，彎腰丶低下與檢討，國民黨才有機會在下一次的時局中，再一次鼓動時勢、引領風潮，贏得為民謀福的機會。

陳玉珍強調，國民黨做為百年泱泱大黨，這是我們的責任，也是我們對中華民國應有的承擔！同志們，民生凋敝、國步艱難，莫散了團體，休灰了志氣！

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