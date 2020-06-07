罷韓通過「高興一天就好」　王浩宇：珍惜高雄人給民進黨機會

▲王浩宇。（資料照／記者羅志華攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書透露死訊，「力挺韓國瑜」的開頭挨批消費死者，事後刪文澄清。王浩宇7日在臉書再度發文，並表示，罷韓通過高興一天就好。

王浩宇表示，6日晚上在高雄路邊遇到許多支持罷韓的朋友，大家都非常興奮、到處都在放鞭炮，幾乎跟過年一樣，「但高興，一天就好」。

王浩宇指出，要互相提醒，此時此刻更應該謙卑，特別是未來的代理市長，應該更認真、努力、負責的建設高雄，讓高雄人看到改變，畢竟才短短一年多前慘敗離開這裡，高雄人才給國民黨機會。

王浩宇認為，新首長最首要的任務，是思考如何解決台灣長期的資源分配不均的問題，高雄數千億的舉債，如何透過公平分配而逐步償還？如何讓高雄的建設再次步上軌道？高雄人再次給了民進黨機會，我們更應珍惜。

▼對於罷韓成功，王浩宇要大家「高興一天」就好。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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