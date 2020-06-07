侯友宜回應罷韓：如果再有機會為國家社會做事　再一起加油

▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對高雄市長韓國瑜被罷免。新北市長侯友宜7日受訪時回應，雖然遺憾，但也要尊重，他表示，這段時間看到韓市長帶著他們團隊，努力把市政、防汛、防疫做好，「希望韓市長的團隊不要氣餒，如果再有機會為國家、社會做事，再一起加油。」

韓國瑜昨天談話時，公開譴責「民進黨罷韓國家隊全力打的韓」，對此，侯友宜表示，「選舉已經有結果，我尊重民意的選擇。」

外傳韓國瑜接下來可能參選黨主席或接任黨職，侯友宜說，相信昨天經過選舉結果，要給韓市長一些時間跟空間沉澱，「而且韓市長永遠會選擇做他自己，我們要給他多尊重。」

對於未來是否看好國民黨能取回高雄市執政，侯友宜強調，所有人為社會國家做事的態度永不改變，大家一起努力為高雄市民服務，全心全力跟高雄市民站在一塊，為高雄建設、守護高雄市民的健康安全。

不過，韓國瑜下台後，將一併取消國民黨「指定中常委」職務，媒體詢問侯友宜是否有意接任，侯友宜說，「我現在是新北市市長， 全心全力拚市政跟新北市民站在一塊，一起打拼，建設新北市是我現在的角色跟責任。」

對於高雄市議長許崑源過世的消息，侯友宜則說，昨晚從電視聽到這個消息，令人震驚，更令人不捨、難過。

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