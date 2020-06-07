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台中購物節秋紅谷公車站體打卡　20份阿中部長澎湃包等你拿

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▲民眾在秋紅谷公車站體打卡上傳，就有機會抽中陳時部長的「澎拜包」。（圖／台中市政府提供）

▲民眾在秋紅谷公車站體前打卡上傳，就有機會抽中陳時部長的「澎拜包」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

長達2個月的「2020台中購物節」將從7月1日開跑，不但時間比去年長、規模更盛大，優惠也更超值，力拚後疫情時代經濟，經濟發展局表示，市府在秋紅谷公車專用道站體，彩繪台中購物節意象，民眾即日起14日前往拍照打卡上傳臉書，就有機會抽中20份陳時中部長限定的「十全十美澎湃包」。

▲民眾在秋紅谷公車站體打卡上傳，就有機會抽中陳時部長的「澎拜包」。（圖／台中市政府提供）

經發局指出，衛生福利部長陳時中日前到台中助攻經濟，市長盧秀燕致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意，曝光後民眾詢問度相當高，盧市長因此預留20份作為這次打卡活動的抽獎獎品，讓民眾有機會拿到跟部長一樣澎湃的台中好禮。

市府表示，第2屆台中購物節除了要招攬3萬家以上實體店家，營業額要超過去年的25億元之外，今年特別邀請擁有千萬會員、行銷經驗豐富的東森購物及PChome合作，規劃台中購物節「台中專區」專屬方案，提供優惠促銷及特約商店購物點數3倍送活動，提供比去年更豐盛獎品回饋消費者。

經發局表示，這次規劃一系列台中購物節意象裝置，首先推出的是秋紅谷公車專用道站體彩繪意象，主視覺以「打開禮物盒的驚喜」為設計，有象徵裝載台中名產的禮物盒，以及太陽餅、珍奶等台中名產，更有湖心亭、台中國家歌劇院、路思義教堂等地標，色彩繽紛吸睛。

民眾即日起至14日止，只要完成以下步驟就有機會抽中澎湃包，1,與秋紅谷公車專用道站體（須露出台中購物節意象LOGO）合影；2,上傳至個人臉書頁面（須選擇公開）後截圖；3,前往「台中市政府經濟發展局」臉書粉絲專頁的抽獎貼文留言：台中購物節讚+上傳截圖+分享，即算完成。

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