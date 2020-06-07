境外生返台有得等！協進會喊話教育部：快公布入台檢疫條件

▲協進會喊話教育部快點公布境外生返台時程。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

教育部決議，境外生返台期程暫緩，將視全球新冠肺炎疫情趨緩後再檢討。私立大學校院協進會今（7日）指出，大學國際化有賴政府長期、持續、可預期推動，但現在未規劃境外生返台，除影響一般境外學生就學權益外，對大學應屆畢業學生及下學年境外入學學生，影響至鉅，籲政府趕快公布規劃開放大學境外生入境的時程、條件。

協進會認為，大學中應屆畢業境外學生因實習、實驗或實作等課程無法以遠距教學完成者，將無法取得學位，或者因無法參加我國相關專業證照或完成必要檢定證明者，畢業條件不符合，也不能取得學位。至於下學年就讀的境外大學學生，則因不能入境的不確定因素，影響境外生返台就學之意願，或可能面臨繳交全額學費卻不能回台而變成線上函授課程的窘境，被迫要考慮是否終止在台求學，讓台灣可能失去眾多海外優秀學生。

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▲台灣大學校長管中閔批暫緩入境，就是沒有決定。（圖／記者崔至雲攝）



協進會提到，學校為了境外生，必須特別安排遠距授課，造成教學成本增加，或妨礙正常選課學生的學習環境。在目前少子化生源不足的趨勢下，政府又無條件的全面禁止境外生返回，大學發展招收優秀海外學生將更形險峻，有影響我國大學國際競爭力之虞。

協進會強調，大學國際化是台灣政府一貫教育政策，防疫期間，政府平衡國際交流需要，例外或專案執行邊境防疫措施下，允許特定身份境外人士入境。而自年初疫情開始，私立大學校院都積極配合中央防疫措施執行各項防治工作，包括返台師生居家檢疫。

協進會最後喊話教育部，立即以專案方式在特定檢疫控制無虞的前提下，同意應屆畢業的境外學生返台完成學業，目前私立大學至少有2284名應屆畢業的境外學生亟需立即返台才能取得學位，要及時公布下學期境外生返台規劃時程及入台檢疫條件及費用成本。

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