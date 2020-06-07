民眾黨佈局高雄補選？　柯文哲回應了

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案通過，民眾黨是否佈局補選，引起外界關注。對此，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲7日在台中受訪時表示，選市長這種單一選區贏的機會不大，最多也是藉這個機會表達政治理念，所以事先沒有安排誰要選，還要再去討論，目前沒有計畫。

談到民眾黨在高雄補選佈局，柯文哲認為，畢竟民眾黨在高雄佔比本來就不多，「選議員還可以，選市長這種單一選區贏的機會不大」，最多也是藉這個機會表達政治理念，所以事先沒有安排誰要選，「選或不選或是安排誰選，我們要另外再去討論，目前沒有計畫」。

至於有考慮白藍合作嗎？柯文哲僅說，「這個這都嘴巴講一講，事先沒有討論」。

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