沒意願參與高雄補選　蔡壁如：政治人物誠信非常重要

▲蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案通過，民眾黨是否佈局補選，引起外界關注。民眾黨立委蔡壁如7日前往屏東，參與崁頂鄉長候選人廖國富競選總部成立，被問及參與補選意願，她表示，政治人物的誠信問題非常重要，中途跑出去選舉，確實造成選民反彈，「我個人對選舉沒有意願」。

對於是否參與高雄市長補選？蔡壁如說，「你要問我個人的話，我是在想，昨天看到投票情況，我覺得政治人物的誠信問題非常重要，已經打出去的口號，或是已經承諾選民的事情，我覺得就是應該要做到」，中途跑出去選舉，確實造成選民反彈的事情，「再講回我個人，我個人對選舉沒有意願」。

媒體追問，所以完全排除參選嗎？蔡壁如回應，「應該可以這麼說」。不過由於日前蔡壁如將戶籍遷至高雄，引發揣測。蔡壁如說，遷戶籍不必然跟選舉綁在一起，遷戶籍是為了私人的問題。

而民眾黨稱要以戰養戰，是否意味高雄市長補選不缺席？蔡壁如透露，如果有好的人選出來，也跟民眾黨理念相結合，民眾黨不排除可以支持，「還在努力當中，各方整合」。

談到民眾黨在屏東的規劃，蔡壁如說，民眾黨去年才剛成立，一個新興小黨需要以戰養戰，上個月也是參與嘉義里長補選，透過每次選舉更瞭解老百姓的想法，也就是到處設服務站的概念，透過補選了解台灣土地需要，為民眾黨慢慢形成政策很重要的資訊。

她不忘宣傳說，補選不一定是好選，但是廖國富是一個好產品，他來崁頂是崁頂人的幸福，這是百年難得好機會。

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