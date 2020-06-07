吳朋奉生前關心罷韓…遺願已了　焦糖哥哥：哥，大家成功了

▲吳朋奉生前關注罷韓。（圖／攝影中心／翻攝自吳朋奉臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市6日以高達93萬票罷免市長韓國瑜，成為台灣史上第1次成功罷免市長的案例，而已故藝人生前曾發文關注罷韓，大批網友湧入吳朋奉臉書告知消息，藝人焦糖哥哥更在臉書轉發吳朋奉貼文表示，「哥，大家成功了」。

吳朋奉向來關注社會議題，罷韓投票前一個月，吳朋奉生前曾在臉書表示「台灣歷史上還沒有公民罷免誰成功過吧？」

，如今罷免案通過，網友紛紛湧入告知，希望送他安心離開。政治傾向偏綠的焦糖哥哥7日一早也在臉書轉發吳朋奉貼文，並表示「哥，大家成功了」。

許多網友湧入吳朋奉臉書留言「成功了！」、「罷免過了！你在天上也會笑了吧！」、「高雄人做到了！你一定很開心」、「台灣人做到了」、「朋奉哥您的願望實現了，一路好走」、「成功了！高雄沒有辜負您！謝謝您！」、「奉哥，成功了，想你在天上也會感到欣慰的」

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟 市長補選徵詢這4人被點名

► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革

► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選

更多罷韓後續分析...



► 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光

► 韓國瑜跌落神壇 3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次

► 韓國瑜剩下6天時間搬家 中選會6月12日正式公告罷免成功

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣